Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin nógrádi györgy európai unió orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij donald trump

Nógrádi György bemondta az all int: Zelenszkij bajban, ez most az ukrajnai front legfontosabb híre

2026. január 06. 10:23

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, arra viszont egyik fél sem számíthat, hogy Donald Trump figyelmét eltereli Venezuela az európai háborúról.

2026. január 06. 10:23
null

Az oroszok gyorsabban haladnak előre Ukrajnában, mint az elmúlt hetekben, hónapokban. Látszik, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Stratéga különkiadásában. Hozzátette: a venezuelai események sem fogják elterelni Donald Trump figyelmét az orosz-ukrán háborúról.

Az erőnek van joga vagy a jognak ereje?

– tette fel a kérdést egy korábbi német külügyminisztert idézve Nógrádi György, aki szerint az Európai Unió nem akar szembeszegülni az amerikai elnökkel, ezért is reagál óvatosan a tengerentúlon történtekre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az elemző úgy véli, Európa most megpróbálja feldolgozni és megérteni a Venezuelában történteket, ugyanis látszólag semmiféle értesítést nem kapott előzetesen az Egyesült Államoktól. Megjegyezte, Vlagyimir Putyin sem kritizálta nyíltan Trumpot, mert nem akarta veszélyeztetni az alapvetően jó kapcsolatukat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 06. 13:20
Tr. megelégelte Pu és Zele hajthatatlan követeléseit, tűzszünetet nem tart egyik sem. Közben Tr. a számára még fontosabb országokat akarja megregulázni. Elege volt a tonnaszámra érkező kokainból, elege van, hogy Venezuelában az olajat amerikai technológiával nyerik és közben Maduro államositotta a privát cégeket. Az is bosszantja, h. a szomszédos Kuba és pár egyéb latinamerikai ország az oroszokkal koketál és a kinaiakkal is üzletel. Közben ott van még a gázai övezet is, amelyet fel kellene épiteni, bár nem tudni, hová helyezzék el az ottani palesztinokat. A szomszédos országok sem fogadják be őket, a terrorszervezetek pedig még mindig közöttük vannak és nem akarják letenni a fegyvert. A Panama-csatornát is az USA épitette 19O4-ben, most azonban Panama szedi a hatalmas sápot dollárban és főleg a kinai hajóktól, konténerektől, olajszállitóktól. Végül is Grönland, mely védőbástyaként kellene az USA-nak és gazdag ásványikincsei rejtőznek a hótakaró alatt. Ukrajna ejtve?
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. január 06. 13:10
Gyuri bácsi megnézett egy beszélgetősműsort a német RTL-en és jól összefoglalta, amit ott hallott. Köszönjük!
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2026. január 06. 12:40
Egész nap a német televíziót nézem: nagyon érdekes.
Válasz erre
2
0
Héja
2026. január 06. 11:52
Számítottam rá, hogy pár fotelhuszár leugatja Nógrádit.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!