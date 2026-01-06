Nógrádi György bemondta az all int: Zelenszkij bajban, ez most az ukrajnai front legfontosabb híre

Az oroszok gyorsabban haladnak előre Ukrajnában, mint az elmúlt hetekben, hónapokban. Látszik, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Stratéga különkiadásában. Hozzátette: a venezuelai események sem fogják elterelni Donald Trump figyelmét az orosz-ukrán háborúról.

Az erőnek van joga vagy a jognak ereje?

– tette fel a kérdést egy korábbi német külügyminisztert idézve Nógrádi György, aki szerint az Európai Unió nem akar szembeszegülni az amerikai elnökkel, ezért is reagál óvatosan a tengerentúlon történtekre.