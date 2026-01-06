Nógrádi György bemondta az all int: Zelenszkij bajban, ez most az ukrajnai front legfontosabb híre

Venezuela: Európa megdöbbent, de nem mer nyíltan Trumppal szembemenni – Nógrádi György a Stratégában
Trump venezuelai beavatkozása és annak geopolitikai következményei. A Stratéga különkiadásának vendége Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, arra viszont egyik fél sem számíthat, hogy Donald Trump figyelmét eltereli Venezuela az európai háborúról.
Az oroszok gyorsabban haladnak előre Ukrajnában, mint az elmúlt hetekben, hónapokban. Látszik, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Stratéga különkiadásában. Hozzátette: a venezuelai események sem fogják elterelni Donald Trump figyelmét az orosz-ukrán háborúról.
Az erőnek van joga vagy a jognak ereje?
– tette fel a kérdést egy korábbi német külügyminisztert idézve Nógrádi György, aki szerint az Európai Unió nem akar szembeszegülni az amerikai elnökkel, ezért is reagál óvatosan a tengerentúlon történtekre.
Az elemző úgy véli, Európa most megpróbálja feldolgozni és megérteni a Venezuelában történteket, ugyanis látszólag semmiféle értesítést nem kapott előzetesen az Egyesült Államoktól. Megjegyezte, Vlagyimir Putyin sem kritizálta nyíltan Trumpot, mert nem akarta veszélyeztetni az alapvetően jó kapcsolatukat.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
