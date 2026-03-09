„Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta.

Nekünk Magyarország az első! A következő napokban a benzinárak meredeken emelkedni fognak egész Európában. Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől.