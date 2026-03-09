Ft
tisza párt üzemanyag színjáték európai parlament magyarország Magyar Péter ukrajna

Magyar Péter ma is színjátékot játszik

2026. március 09. 17:16

Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta.

2026. március 09. 17:16
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta. 

Nekünk Magyarország az első! A következő napokban a benzinárak meredeken emelkedni fognak egész Európában. Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől.

A kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

akitiosz
2026. március 09. 19:48
Orbán Balázs ma is fészbukkoló propagandistát játszik. Máshoz sem ért.
picur66-2
2026. március 09. 18:23
Csak egyszer szünne már meg ez az idióta majom, még a hangja is olyan irritáló, hogy a frász tör ki ha meghallom. Bár soha többé ne kellene hallani.
csulak
2026. március 09. 18:17
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
belbuda
2026. március 09. 17:54
Ja,ahelyett,hogy a Putyint szopná,mint ti,bammeg! 🤮🤮🤮
