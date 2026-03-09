Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta.
„Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta.
Nekünk Magyarország az első! A következő napokban a benzinárak meredeken emelkedni fognak egész Európában. Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől.
A kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!”
