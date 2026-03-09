Ft
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécsi Ármin Liverpool Bajnokok Ligája

Kiderült, Pécsi Ármin is ott lesz-e a Liverpool csapatában Sallaiék ellen

2026. március 09. 19:44

Már Isztambulban készül a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre a Liverpool. A rutinos kezdőkapus kiesése Pécsi Ármin előtt is felvillantotta az utazás reményét.

2026. március 09. 19:44
null

Elutazott Törökországba a Liverpool labdarúgócsapata, amely visszatér Isztambulba azok után, hogy szeptember végén az alapszakaszban egyszer már farkasszemet nézett a Galatasaray együttesével – és egygólos vereséget szenvedett. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az együttessel tartott, ám több nagy hiányzója azért akad az angoloknak, Alisson, Conor Bradley, Federico Chiesa, Endo Wataru és Alexander Isak sem lesz bevethető a török katlanban – mint ahogy Pécsi Ármin sem.

Sporttörténelmi BL-nyolcaddöntő: Pécsi nem tagja a liverpooli keretnek

Az egymás elleni BL-mérlegben bízhatnak Sallai Rolandék a nyolcaddöntő előtt, amely kifejezetten biztató a törökökre nézve: Isztambulban még sosem tudott nyerni a Liverpool a Galatasaray vendégeként, 2002-ben döntetlent játszottak, 2006-ban 3–2-re, tavaly ősszel pedig 1–0-ra nyertek a félholdasok.

A kezdőcsapat állandó kapusa, a brazil Alisson ezúttal tehát nem tartott a csapattal Törökországba, a hétfői edzésen az a döntés született, hogy ne kockáztassanak. Ősszel egyébként éppen Isztambulban sérült meg és kellett cserét kérnie a második félidőben.

Kapusok közül így is hárman tagjai Arne Slot utazó keretének, de egyikük sem Pécsi Ármin. Isztambulban Giorgi Mamardashvili, az angol Freddie Woodman és a 18 éves lengyel származású Kornel Misciur vár bevetésre.

Ez lesz a tizedik meccs, amit Alisson kihagy a Liverpoolban ebben a szezonban sérülés vagy betegség miatt, ez pedig felvetette a kérdést az angol sajtóban, hogy szükség volt-e bevetni őt a Wolves elleni FA-kupameccsen.

A törököknél Sallai Rolandra azonban számíthat edzője, miután a Besiktas elleni győztes derbin visszatérhetett a kezdőcsapatba. Előtte az Alanyaspor elleni bajnokit és kupameccset kihagyta elővigyázatosságból, de a BL-csata előtt már 92 perc került a lábaiba.

Kedden 18.45-től kövesse a várhatóan három magyar labdarúgó csatáját hozó Galatasaray–Liverpool sporttörténelmi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt a Mandineren!

Fotó: Oli Scarff/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

