Kiderült, Pécsi Ármin is ott lesz-e a Liverpool csapatában Sallaiék ellen

A kezdőcsapat állandó kapusa, a brazil Alisson ezúttal tehát nem tartott a csapattal Törökországba, a hétfői edzésen az a döntés született, hogy ne kockáztassanak. Ősszel egyébként éppen Isztambulban sérült meg és kellett cserét kérnie a második félidőben.

Kapusok közül így is hárman tagjai Arne Slot utazó keretének, de egyikük sem Pécsi Ármin. Isztambulban Giorgi Mamardashvili, az angol Freddie Woodman és a 18 éves lengyel származású Kornel Misciur vár bevetésre.

Ez lesz a tizedik meccs, amit Alisson kihagy a Liverpoolban ebben a szezonban sérülés vagy betegség miatt, ez pedig felvetette a kérdést az angol sajtóban, hogy szükség volt-e bevetni őt a Wolves elleni FA-kupameccsen.

A törököknél Sallai Rolandra azonban számíthat edzője, miután a Besiktas elleni győztes derbin visszatérhetett a kezdőcsapatba. Előtte az Alanyaspor elleni bajnokit és kupameccset kihagyta elővigyázatosságból, de a BL-csata előtt már 92 perc került a lábaiba.