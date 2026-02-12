Ft
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécsi Ármin Liverpool Anglia

Heves reakciókat váltott ki a szurkolókból a Liverpool harmadik magyar játékosa

2026. február 12. 14:21

Pécsi Ármin az utóbbi időben egyre jobb formába lendül. A szurkolók között most arról megy a „vita”, idővel lehet-e helye a Liverpool felnőttcsapatában.

2026. február 12. 14:21
null

A Liverpool egyik szurkolói honlapja, az Anfield Watch a Facebook-oldalán közzétett posztjában felhívta rá a figyelmet, hogy Pécsi Ármin, a klub magyar kapusa az elmúlt három mérkőzésén összesen 2.01 góltól mentette meg az U21-es együttest az ellenfelek (Leeds United 2–1, Brighton 1–0, Southampton 1–1) által kialakított helyzetek minősége alapján.

A portál a bejegyzés posztszövegében azt írja, 

a 20 éves magyar kapuvédő lehet „a Liverpool következő Alissonja”.

Néhány drukker szarkasztikus hozzászólással reagált a felvetésre.

  • „Ha megváltoztatja az állampolgárságát hollandra és átnevezi magát Gakpónak, akkor lehet esélye” – írta egyikük, utalva arra, hogy Arne Slot vezetőedző „szerelmes” a holland játékosaiba, akik közül Cody Gakpót különösen kedveli. 
  • „Csak akkor, ha Armin van Pecsi lesz a neve” – jegyezte meg egy másik. 
  • „Még ha így is lesz, Slot akkor is Gakpót fogja kapusként szerepeltetni” – kommentelte egy harmadik.

„Jobbhátvédként is tud játszani?” – tette fel a kérdést egy negyedik szimpatizáns, miután az ebben a pozícióban bevethető futballisták közül Jeremie Frimpong és Conor Bradley után a Sunderland elleni szerdai Premier League-meccsen Endo Vataru is megsérült.

Akadt azonban olyan szurkoló is, aki komolyan vette a „feladatot”, és alátámasztotta, hogy Pécsinek lehet jövője a Liverpool első csapatánál. 

Ez a srác top kapus, láttam az előszezonban. Egy az egy ellen ugyanolyan szörnyeteg, mint Alisson

– méltatta az illető a magyar utánpótlás-válogatott futballistát.

 

A Vörösök korosztályos együttese 14 meccs után a hatodik helyen a 29 csapat részvételével zajló U21-es angol bajnokságban. Pécsi eddig tíz mérkőzésen védett, két kapott gól nélküli találkozója volt, és összesen 17-szer vették be a kapuját.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

 

