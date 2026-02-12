Heves reakciókat váltott ki a szurkolókból a Liverpool harmadik magyar játékosa

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Pécsi Ármin az utóbbi időben egyre jobb formába lendül. A szurkolók között most arról megy a „vita”, idővel lehet-e helye a Liverpool felnőttcsapatában.
A Liverpool egyik szurkolói honlapja, az Anfield Watch a Facebook-oldalán közzétett posztjában felhívta rá a figyelmet, hogy Pécsi Ármin, a klub magyar kapusa az elmúlt három mérkőzésén összesen 2.01 góltól mentette meg az U21-es együttest az ellenfelek (Leeds United 2–1, Brighton 1–0, Southampton 1–1) által kialakított helyzetek minősége alapján.
A portál a bejegyzés posztszövegében azt írja,
a 20 éves magyar kapuvédő lehet „a Liverpool következő Alissonja”.
Néhány drukker szarkasztikus hozzászólással reagált a felvetésre.
„Jobbhátvédként is tud játszani?” – tette fel a kérdést egy negyedik szimpatizáns, miután az ebben a pozícióban bevethető futballisták közül Jeremie Frimpong és Conor Bradley után a Sunderland elleni szerdai Premier League-meccsen Endo Vataru is megsérült.
Akadt azonban olyan szurkoló is, aki komolyan vette a „feladatot”, és alátámasztotta, hogy Pécsinek lehet jövője a Liverpool első csapatánál.
Ez a srác top kapus, láttam az előszezonban. Egy az egy ellen ugyanolyan szörnyeteg, mint Alisson
– méltatta az illető a magyar utánpótlás-válogatott futballistát.
A Vörösök korosztályos együttese 14 meccs után a hatodik helyen a 29 csapat részvételével zajló U21-es angol bajnokságban. Pécsi eddig tíz mérkőzésen védett, két kapott gól nélküli találkozója volt, és összesen 17-szer vették be a kapuját.
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP