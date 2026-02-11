Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sunderland Liverpool Premier League

Tovább él a liverpooli jobbhátvéd-átok: Szoboszlai nélkül, újabb sérüléssel pipálta ki az újoncot a címvédő

2026. február 11. 23:26

Ritka az ilyen manapság: teljesen „magyartalan” csapattal nyert a címvédő. Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem lépett pályára Sunderlandben, de a Liverpool így is behúzta az újonc elleni bajnokit.

2026. február 11. 23:26
null

A Manchester City elleni végjátékban összeszedett emlékezetes piros lapja miatt ezúttal idei legfontosabb játékosa, Szoboszlai Dominik nélkül látogatott az újonc Sunderlandhez a Premier League-címvédő Liverpool, s ezúttal a felnőttkeret másik magyarját, Kerkez Milost is pihentette Arne Slot vezetőedző. Az utóbbi meccseken kényszerből jobb oldali bekket játszó Szoboszlai helyén így Endo Vataru kezdett, ám a Vörösök háza táján tomboló jobbhátvéd-krízis csak még tovább mélyült szerda este.

Sunderland-Liverpool
Ezzel a Van Dijk-fejessel szerezte meg a három pontot a Liverpool (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Elképesztő pechszéria a liverpooli védelemben

Az elátkozott posztot a japán játékos sem úszta meg sérülés nélkül, a 68. percben csúnyán maga alá fordult a lába, majd teljes testsúlyával rázuhant, nem tudta folytatni, hordágyon kellett levinni,

az egyre nehezebb helyzetben levő Slotnak így a tervezettnél hamarabb kellett visszadobnia a mély vízbe a szintén sérülésből felépülő Joe Gomezt.

Liverpooli szempontból öröm az ürömben, hogy a csapat addigra már 1–0-ra vezetett Habib Diarra öngóljával: a szenegáli középpályás fejére Virgil van Dijk fejelte rá a labdát egy szögletet követően,

 a 61. percben esett találat végül döntőnek bizonyult.

A bajnok így ezúttal elbírta Szoboszlai és Kerkez hiányát is, és nagyon fontos három pontot szerzett a Bajnokok Ligája-helyekért folyó roncsderbiben: 26 forduló után két ponttal követi az ötödik helyen álló Chelsea-t, és hárommal van lemaradva a már biztos BL-részvételt érő, negyedik Manchester Unitedtől. 

Nyitókép: AFP/Andy Buchanan

