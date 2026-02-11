Tovább él a liverpooli jobbhátvéd-átok: Szoboszlai nélkül, újabb sérüléssel pipálta ki az újoncot a címvédő

A Manchester City elleni végjátékban összeszedett emlékezetes piros lapja miatt ezúttal idei legfontosabb játékosa, Szoboszlai Dominik nélkül látogatott az újonc Sunderlandhez a Premier League-címvédő Liverpool, s ezúttal a felnőttkeret másik magyarját, Kerkez Milost is pihentette Arne Slot vezetőedző. Az utóbbi meccseken kényszerből jobb oldali bekket játszó Szoboszlai helyén így Endo Vataru kezdett, ám a Vörösök háza táján tomboló jobbhátvéd-krízis csak még tovább mélyült szerda este.

Ezzel a Van Dijk-fejessel szerezte meg a három pontot a Liverpool (Fotó: AFP/Andy Buchanan)