„Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam!” – Szoboszlai kifakadt Liverpoolban, Sallai érkezhet?

a fiatal ír már hetekkel ezelőtt kiesett a szezon komplett hátralévő részére,

a 30 millió fontért szerződtetett holland a hétvégi bajnokin sérült meg ismét, az idény során sokadszorra,

ráadásul a szükség esetén a védelem szélére kihúzódó veterán Joe Gomez is (újabb) sérüléssel küzd.

Így a Newcastle ellen kényszerből megint Szoboszlai Dominiknek kellett jobbhátvédet játszania, a magyar klasszis már nem is rejtette véka alá csalódottságát:

Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam! Ahogy azt már korábban is mondtam, középpályás vagyok, szóval valamelyik jobbhátvédünk remélhetőleg hamarosan felépül a sérüléséből, én pedig visszatérhetek középre”

– jelentette ki a változatlanul a megfelelő szerződéshosszabbítási ajánlatra váró Szoboszlai Dominik, hozzátéve, hogy „nemszeretem” szerepköre ellenére természetesen mindig ott játszik, ahol az edzőnek és a csapatnak éppen szüksége van rá.