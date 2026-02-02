Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sunderland Arne Slot Liverpool átigazolás Galatasaray Sallai Roland Szoboszlai Dominik

„Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam!” – Szoboszlai kifakadt Liverpoolban, Sallai érkezhet?

2026. február 02. 09:37

Úgy látszik, Arne Slot mellett sokoldalú magyar klasszisa is kezdi megelégelni a Vörösök folyamatos jobbhátvéd-krízisét. A ligarivális játékosát és Sallai Rolandot is szóba hozták a Liverpoollal mint lehetséges megoldást.

2026. február 02. 09:37
null

Ebben az idényben nem először hozzák hírbe Sallai Rolandot a Liverpoollal. A Galatasarayban remek szezont futó magyar mindenest egy ideje már figyelik a Premier League-címvédőnél, és a klub újra kiütköző, folyamatos jobbhátvéd-problémái miatt a januári átigazolási időszak hétfői zárása előtt ismét felerősödtek a lehetséges érkezésével kapcsolatos hírek – még az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megszólalt a témában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool el van átkozva jobbhátvéd-poszton – ennek Szoboszlai sem örül...

Arne Slot vezetőedző valósággal el van átkozva a jobboldali szélső védő-posztot illetően, hiszen Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz igazolása óta egyik játékosa sem képes érdemben pótolni az angol klasszist. A nagy reménységnek tartott Conor Bradley, valamint az egyik nyári sztárigazolásnak szánt Jeremie Frimpong sem tud huzamosabb ideig egészséges maradni: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron
  • a fiatal ír már hetekkel ezelőtt kiesett a szezon komplett hátralévő részére, 
  • a 30 millió fontért szerződtetett holland a hétvégi bajnokin sérült meg ismét, az idény során sokadszorra, 
  • ráadásul a szükség esetén a védelem szélére kihúzódó veterán Joe Gomez is (újabb) sérüléssel küzd.

Így a Newcastle ellen kényszerből megint Szoboszlai Dominiknek kellett jobbhátvédet játszania, a magyar klasszis már nem is rejtette véka alá csalódottságát: 

Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam! Ahogy azt már korábban is mondtam, középpályás vagyok, szóval valamelyik jobbhátvédünk remélhetőleg hamarosan felépül a sérüléséből, én pedig visszatérhetek középre”

– jelentette ki a változatlanul a megfelelő szerződéshosszabbítási ajánlatra váró Szoboszlai Dominik, hozzátéve, hogy „nemszeretem” szerepköre ellenére természetesen mindig ott játszik, ahol az edzőnek és a csapatnak éppen szüksége van rá.

Ezt is ajánljuk a témában

SZOBOSZLAI Dominik Harves Barnes Liverpool-Newcastle
Szoboszlai Dominik a Newcastle elle megint jobbhátvédet játszott a Liverpoolban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A és B opció a hosszabb távú megoldásra

Ami a hosszabb távú jobbhátvéd-megoldást illeti, a Liverpoolnál beindult a kapkodás Frimpong újabb sérülése után, a transzferablak hétfői zárása előtt több lehetséges jelölt esetében is felpörögtek az események. Az első számú kiszemelt Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa, az RB Leipzigtől kölcsönben a Sunderlandnél játszó Lutsharel Geertruida lett volna, ám a Fekete Macskák jelezték, nem engedik el a ligariválishoz a holland bekket, így Fabrizio Romano szerint az üzlet máris kútba esett. 

Ekkor került a képbe a másik jelölt, Sallai Roland, ám úgy tűnik, végül ez az ügylet sem jön össze: Romano szerint a Liverpool a Geertruida-transzfer meghiúsulása után mégsem néz újabb alternatívák után, emellett Sallai virágnyelven maga is azt nyilatkozta a Galatasaray klubhonlapjának, hogy jól érzi magát, és maradni akar Isztambulban. 

Így viszont erősen benne van a pakliban, hogy továbbra is Szoboszlainak kell tüzet oltania hátul (valószínűleg Curtis Jonesszal felváltva) – a kérdés, hogy ez mennyire frusztrálja majd a támadásban kiváló formában lévő magyar játékmestert...

Nyitókép: AFP/Kissbenedek Attila

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. február 02. 10:24
Ez az egész szituáció rávilágjt arra, hogy miért hasznosak néha a "külsős" szakértők: egyszerűen néha észrevesztnek olyan dolgokat, amelyek belülről néha nem/nem jól láthatóak: Ilyen például a jobb-bekk mizéria. Elvileg ketten vannak erre a posztra úgy, hogy a csapat 3 sorozatban tervez sikereket elérni. Ha ebből a kettőből az egyik a meccsek felén nem volt bevethető a másikról pedig hetek óta tudott, hogy ebben a szezonban már nem játszhat, akkor talán nem az átigazolási időszak reggelén kellene azon gondolkodni, hogy lehet hogy esetleg tenni kell valamit, hanem már minimum 2 hete meg kellett volna érkeznie a új játékosnak... És még csak külsős szakértő sem vagyok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!