„Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam!” – Szoboszlai kifakadt Liverpoolban, Sallai érkezhet?

Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak
Abból már lehet venni ezt-azt.
Úgy látszik, Arne Slot mellett sokoldalú magyar klasszisa is kezdi megelégelni a Vörösök folyamatos jobbhátvéd-krízisét. A ligarivális játékosát és Sallai Rolandot is szóba hozták a Liverpoollal mint lehetséges megoldást.
Ebben az idényben nem először hozzák hírbe Sallai Rolandot a Liverpoollal. A Galatasarayban remek szezont futó magyar mindenest egy ideje már figyelik a Premier League-címvédőnél, és a klub újra kiütköző, folyamatos jobbhátvéd-problémái miatt a januári átigazolási időszak hétfői zárása előtt ismét felerősödtek a lehetséges érkezésével kapcsolatos hírek – még az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megszólalt a témában.
Maradna a Premier League-címvédőnél, de...
Arne Slot vezetőedző valósággal el van átkozva a jobboldali szélső védő-posztot illetően, hiszen Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz igazolása óta egyik játékosa sem képes érdemben pótolni az angol klasszist. A nagy reménységnek tartott Conor Bradley, valamint az egyik nyári sztárigazolásnak szánt Jeremie Frimpong sem tud huzamosabb ideig egészséges maradni:
Így a Newcastle ellen kényszerből megint Szoboszlai Dominiknek kellett jobbhátvédet játszania, a magyar klasszis már nem is rejtette véka alá csalódottságát:
Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam! Ahogy azt már korábban is mondtam, középpályás vagyok, szóval valamelyik jobbhátvédünk remélhetőleg hamarosan felépül a sérüléséből, én pedig visszatérhetek középre”
– jelentette ki a változatlanul a megfelelő szerződéshosszabbítási ajánlatra váró Szoboszlai Dominik, hozzátéve, hogy „nemszeretem” szerepköre ellenére természetesen mindig ott játszik, ahol az edzőnek és a csapatnak éppen szüksége van rá.
Ami a hosszabb távú jobbhátvéd-megoldást illeti, a Liverpoolnál beindult a kapkodás Frimpong újabb sérülése után, a transzferablak hétfői zárása előtt több lehetséges jelölt esetében is felpörögtek az események. Az első számú kiszemelt Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa, az RB Leipzigtől kölcsönben a Sunderlandnél játszó Lutsharel Geertruida lett volna, ám a Fekete Macskák jelezték, nem engedik el a ligariválishoz a holland bekket, így Fabrizio Romano szerint az üzlet máris kútba esett.
Ekkor került a képbe a másik jelölt, Sallai Roland, ám úgy tűnik, végül ez az ügylet sem jön össze: Romano szerint a Liverpool a Geertruida-transzfer meghiúsulása után mégsem néz újabb alternatívák után, emellett Sallai virágnyelven maga is azt nyilatkozta a Galatasaray klubhonlapjának, hogy jól érzi magát, és maradni akar Isztambulban.
Így viszont erősen benne van a pakliban, hogy továbbra is Szoboszlainak kell tüzet oltania hátul (valószínűleg Curtis Jonesszal felváltva) – a kérdés, hogy ez mennyire frusztrálja majd a támadásban kiváló formában lévő magyar játékmestert...
Nyitókép: AFP/Kissbenedek Attila