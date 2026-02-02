Ft
átigazolási időszak Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

Szoboszlai kijelentésének Liverpoolban és Madridban is örülhetnek

2026. február 02. 08:26

A januári transzferidőszak hajrájában is téma a magyar világsztár jövője. Szoboszlai Dominik alapvetően szeretne Liverpoolban maradni, csakhogy állítása szerint egyelőre még meg sem érkezett a megfelelő ajánlat a klub részéről...

2026. február 02. 08:26
Szoboszlai Real

Az európai topligákban hétfőn zárul a januári átigazolási időszak: az angol Premier League-ben, a német Bundesligában, az olasz Serie A-ban és a francia Ligue 1-ben magyar idő szerint este 8 óra a határidő, míg a spanyol La Ligában éjfél. Ez azért lényeges, mert a jelenkor legjobb magyar futballistáját, Szoboszlai Dominiket idén már többször is hírbe hozták a spanyol gigász Real Madriddal, így válogatottunk csapatkapitányánál rá is kérdeztek, hogyan áll az ügye pillanatnyilag.

Mint ismert, Szoboszlai jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig él Liverpoolban, ám minekutána a most futó idényben 

a Premier League-címvédő legfontosabb játékosává nőtte ki magát, a klub máris kezdeményezte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat – ami nem is csoda, hiszen időközben a futballvilág legnagyobb gigászai igyekeznek megkörnyékezni és magukhoz csábítani a világklasszis középpályást.

Szoboszlai Dominik nemrég maga is elismerte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások, ám konkrét előrelépés még nem történt az ügyben. Ezt pedig a minap újra megismételte, és diplomatikus nyilatkozata után egyelőre Liverpoolban és a kérőknél is bizakodhatnak... 

MILITAO, Éder; SZOBOSZLAI Dominik
Elég kellemes ezt leírni egy magyar futballistáról: Szoboszlai Dominik aláírásáért egyszerre verseng a Liverpool és a Real Madrid (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Szoboszlai maradna, de...

A magyar sztár szavait a brit The Independent idézte vasárnap délután, kiemelve, a jelenlegi Liverpool számára alapvető fontosságú lenne legjobb, legkonzisztensebb és legsokoldalúbb futballistájának megtartása, aki nemcsak a patinás együttes potenciális jövőbeli csapatkapitány-aspiránsa, de

idei produkciója alapján egyértelműen az Év játékosa-díj favoritja is a klubnál.

 Szoboszlai úgy fogalmazott, ő nagyon szeretne Liverpoolban maradni, de...

A döntés nem az én kezemben van. Egyelőre nincs előrelépés, de amint befut a megfelelő ajánlat, meglátjuk. 

Szeretnék maradni: szeretem a várost, a klubot, és itt játszani ezekkel a srácokkal, egyszerűen imádom az Anfieldet és a drukkereket. Meglátjuk, mit tartogat a jövő, de a végén remélhetőleg mindenki boldog lesz”

– szögezte le Szoboszlai Dominik, ezzel deklarálva mintegy, hogy a labda nem az ő, hanem a klubvezetés térfelén pattog – amely viszont a jelek szerint eddig még nem tette meg a megfelelő ajánlatot. 

Arra ugyanakkor minimális esély mutatkozik, hogy a Real, vagy bármely másik nagycsapat még a hétfői nap folyamán váratlanul leüssön egy ilyen léptékű gigatranszfert. Sokkal valószínűbb, hogy a nyáron próbálkozhatnak újra – feltéve, hogy addigra sem születik meg az egyezség a liverpooli szerződéshosszabbítást illetően. 

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

 

