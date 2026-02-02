Szoboszlai kijelentésének Liverpoolban és Madridban is örülhetnek

Az európai topligákban hétfőn zárul a januári átigazolási időszak: az angol Premier League-ben, a német Bundesligában, az olasz Serie A-ban és a francia Ligue 1-ben magyar idő szerint este 8 óra a határidő, míg a spanyol La Ligában éjfél. Ez azért lényeges, mert a jelenkor legjobb magyar futballistáját, Szoboszlai Dominiket idén már többször is hírbe hozták a spanyol gigász Real Madriddal, így válogatottunk csapatkapitányánál rá is kérdeztek, hogyan áll az ügye pillanatnyilag.

Mint ismert, Szoboszlai jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig él Liverpoolban, ám minekutána a most futó idényben