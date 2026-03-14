pataky attila nagy feró beatrice kossuth - díjat Edda

Mennyit vitatkoz(t)unk arról, hogy Nagy Feró érdemel-e Kossuth-díjat

2026. március 14. 18:39

Hát akkor most rakd oda Pataky Attila kitüntetése mellé Feró életművét.

Németh Róbert
„Mennyit vitatkoz(t)unk arról, hogy Nagy Feró érdemel-e Kossuth-díjat. Hát akkor most rakd oda Pataky Attila kitüntetése mellé Feró életművét. A popkulturális jelentősége mellett más dimenzióban is fontos Beatrice mellé, a két Bikini-album mellé, az István a király és a Hamlet, a Garázs mellé. Ami pedig a mostani kitüntetést illeti. Van a minden vitán felül nagyszerű első két Edda-nagylemez, aminek a főhőse a gitáros-dalszerző, Slamovits István. Az ő alakja lebeg leginkább a dalok fölött – Minden sarkon álltam már, Álmodtam egy világot, Elhagyom a várost, Kölyköd voltam, A hűtlen. Pataky Attila a fazon volt, a médiumfigura, aki frontemberként interpretálta a dalokat, az ő figurája ebben fogható meg, nem másban. A Slamovits utáni Edda a nyolcvanas évek közepén, a kilencvenes évek elején még összehozott pár emlékezetes dalt, amikből sláger lett – A kör, Éjjel érkezem, Gyere őrült, Szélvihar –, az sem túl sok, főleg nem a korábbiakhoz képest, azóta pedig nagyjából semmi. Szóval, ha van Kossuth-díj, amit nem indokol a művészi teljesítmény és a kulturális relevancia, akkor ez az – és nem Feróé, aki egyébként akkor is megérdemelte, ha tudjuk, milyen viszonyt ápol a politikával.” 

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 13 komment

Obsitos Technikus
2026. március 14. 20:18
Remek nyivákolás. Kicsit elhaló, de ez van. 😁
Sróf
2026. március 14. 20:04
"aki [Nagy Feró] egyébként akkor is megérdemelte, ha tudjuk, milyen viszonyt ápol a politikával" Imádnivaló ez az SZDSZ-t idéző "megengedő" kultúrfölény.
elcapo-2
2026. március 14. 19:55
Megérdemli mindkettő! A mai zenei világban a nyomukba sem léphet senki!
kobi40
2026. március 14. 19:54
Ki az a Németh Róbert?!
