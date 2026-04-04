Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy feró bródy jános fehér ruha Magyar Péter orbán érdek

Bródy csak a bolsi vezérekkel koccintgatva érzi jól magát – ezért támogatja most a Tisza pártot

2026. április 04. 18:00

Sebaj: április 12-én ki fog derülni, hogy Bródy ma már nagyon kevés.

2026. április 04. 18:00
Horváth K. József
Mandiner

Bródy Jánoshoz nem illik a holnapi, 80. születésnapján kezdődő és húsvét 2. vasárnapjáig tartó fehérhét. A korábban a nagyszombaton megkeresztelkedettek egy héten át viselték a tisztaságot jelképező fehér ruhájukat. Ezt a ruhát a zárónapon, fehérvasárnapon vetették le. 

Bródy azonban nem érdemli meg a tisztaság fehér ruháját. Egész pályafutása mellőzte a tisztaságot, folyamatosan szemben állt a keresztény ország magyarjainak érdekeivel, világlátásával. 

Miközben Szörényi Leventének és az Illés zenekarnak hála el tudta játszani, hogy támogatja őket.

Mező Gábor A kultúra megszállása című könyvében olvashattuk, hogy a komcsi időkben Bródy szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson

 Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte. 

Kossuth-díját sem önállóan kapta, hanem az Illés zenekar tagjaként 2000-ben, Orbán első kormányzása idején. Csak erről szívesen megfeledkezik, amikor 2010 óta folyamatosan támadja a kormányt. Pedig igazán küzdhetne a szabadság, a függetlenség megtartásáért. De neki az nem jó,

ő csak a bolsi vezérekkel koccintgatva érzi jól magát. Azt akarja elhitetni a hallgatóságával az egyik dalában, hogy „Ezek ugyanazok”, mármint ugyanazok a kommunisták, akik a rendszerváltás előtt tartották negyven évig életben szovjet segítséggel a diktatúrát.

Most persze tagadja, hogy az egyik főkomcsi, Aczél György cimborája volt, akinél lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte. Az elhajló azt jelentette, hogy nem álltak be a rezsim által igényelt, a pártállamot támogató művészek sorába. Ami nem meglepő, hiszen a „hivatásos lázadó” akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett. 

Mindezt szakszervezeti vezetőként. Ez a kifejezés a lenini ideológiára és a magyarországi pártállami gyakorlatára utal, ahol a szakszervezetek valódi érdekképviselet helyett a párt akaratának végrehajtóiként működtek. Bródyék természetesen nem valódi lázadók voltak, hanem a hatalom által támogatott, kiemelt művészek.  

És most is a komcsik oldalán áll.

2024 februárjában egy „évértékelő” dalban énekelt a „bölcs vezérről” [értsd: Rákosiról], aki boldog jövőt ígér a rajongóinak. A nemzeti konzultáció kapcsán pedig megírta a Haggyá’ má’ békibe című dalt, amivel voltaképpen a közvetlen demokratikus formát, a polgárok véleményének kikérést nehezményezte.

Haggyá’ má’ békibe, azaz engem ne kérdezz meg semmiről, mert ez nem az én céljaimat, hanem az általam nagyon is lenézett többség érdekeit szolgálja.

Az ő szavaival: „Ne hintsed itt a rossz dumát / engem te nem versz többet át / Ne esküdözz, hogy jót akarsz / nem kóser az, amit kavarsz”/. 2024 októberében nagy port kavart az a nyilatkozata, miszerint a kormánypárt ereje a „műveletlen emberfők sokaságában” rejlik. Ami dalban így szól: „Ébredj, alvóbaba, elbutít az álom/ Ébredj alvóbaba, játszadozz az ágyon.”

A közelmúltban a Magyar Hangnak adott interjúban pedig kijelentette, 

„jobb bele sem gondolni, mi lesz, ha a Fidesz nyer” az áprilisi választáson. 

Miért is? Azért, mert akkor a magyarok dönthetnek a saját sorsukról, nem Brüsszelben mondják meg a Magyar Péter nevű bábnak, hogy Magyarországnak mit kell csinálnia? Hogy támogassák Ukrajna EU-s felvételét? Adjunk pénzt mi is a háború folytatásához, hogy magyar forintokból is lehessen halomra gyilkolni az erőszakosan bevonultatott és frontra küldött katonákat? Akik között sok magyar is van. Hogy váljunk le az orosz olajról, ami egyet jelent a rezsicsökkentés megfúrásával, az üzemanyagárak egekbe emelkedésével, évi 1,5 milliós többletkiadással és legkevesebb húsz százalékkal magasabb inflációval? 

Bródy gonosz gondolatai ezt támogatják. Nyilván az Április 11-ei koncertje is erőteljes kormányellenes demonstrációvá alakulhat át. Akik ugyanis odamennek, azok nem elsősorban Bródy egyre silányabb művészeti teljesítményére kíváncsiak, hanem arra, hogyan szólongat be a kormánynak.

Egy nappal később ki fog derülni, hogy Bródy ma már nagyon kevés. A tisztaság fehér ruháját nagyon nem érdemli meg. 

Kevés, mint Medve sajtban a brummogás.–

***

(Nyitókép forrása: Bródy János Facebook-oldala)

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
2026. április 05. 21:47
Miért? Volt valaha valaki is?
Válasz erre
1
0
Dorset Naga
2026. április 05. 16:57
Vén szadesz bűzt árasztó szarember. Nem kell vele foglalkozni, lehetett volna jó magyar is, de ugye a gének ......
Válasz erre
4
0
zsocc44
•••
2026. április 05. 09:44 Szerkesztve
Bródy úgy zenész, ahogy a kangörcsös-pávián államférfi. Egy nagyon gyenge epigonja a Woodstockban bemindenezve egy szál gitárral gajdoló virág-fiúknak/lányoknak.
Válasz erre
8
0
balbako_
2026. április 05. 08:10
Az apja szélsőséges kommunista volt, a fia sikkasztásért ül Amerikában ő maga pedig Aczél György kedvence. Ez ám a karrier!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!