Kossuth-díját sem önállóan kapta, hanem az Illés zenekar tagjaként 2000-ben, Orbán első kormányzása idején. Csak erről szívesen megfeledkezik, amikor 2010 óta folyamatosan támadja a kormányt. Pedig igazán küzdhetne a szabadság, a függetlenség megtartásáért. De neki az nem jó,

ő csak a bolsi vezérekkel koccintgatva érzi jól magát. Azt akarja elhitetni a hallgatóságával az egyik dalában, hogy „Ezek ugyanazok”, mármint ugyanazok a kommunisták, akik a rendszerváltás előtt tartották negyven évig életben szovjet segítséggel a diktatúrát.

Most persze tagadja, hogy az egyik főkomcsi, Aczél György cimborája volt, akinél lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte. Az elhajló azt jelentette, hogy nem álltak be a rezsim által igényelt, a pártállamot támogató művészek sorába. Ami nem meglepő, hiszen a „hivatásos lázadó” akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.

Mindezt szakszervezeti vezetőként. Ez a kifejezés a lenini ideológiára és a magyarországi pártállami gyakorlatára utal, ahol a szakszervezetek valódi érdekképviselet helyett a párt akaratának végrehajtóiként működtek. Bródyék természetesen nem valódi lázadók voltak, hanem a hatalom által támogatott, kiemelt művészek.

És most is a komcsik oldalán áll.