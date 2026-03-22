Kamu adatokkal hülyíti a tiszásokat Magyar Péter: Radics Gigi és Nagy Adri ott sem voltak azon a rendezvényen, amiért a Tisza szerint pénzt kaptak

Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
Újabb orbitális hazugság.
„Egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél a Budapest Sportarénában szeptember 20-án tartott első DPK találkozó szerződését… Orbánék csak erre az egy rendezvényre majd 400 millió forintot égettek el” – írja Magyar Péter Facebook-oldalán, amihez mellékelte a rendezvény állítólagos költségvetését.
Csak hogy van egy kis gond a táblázattal:
ezen a rendezvényen ugyanis se Radics Gigi, se Nagy Adri nem volt ott, és információnk szerint Pataky Attila és Oláh Gergő is teljesen ingyen léptek fel.
Az ordító hazugságot Radics Gigi sem tűrte szó nélkül: „Ott sem voltam” – kommentálta Magyar Péter posztját az énekesnő.
Hozzá kell tenni, finoman szólva sem ez az első eset, hogy Magyar Péter orbitálisat hazudott. Hazugságairól egy gyűjtést is készítettünk, amit az alábbi linken érhet el.
(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)