Óriási tömeg van az első Digitális Polgári Kör találkozón (VIDEÓ)

„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté
A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.
Szeptember 20-án a Papp László Arénában tartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.
A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna.
A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.
