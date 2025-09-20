Ft
Óriási tömeg van az első Digitális Polgári Kör találkozón (VIDEÓ)

2025. szeptember 20. 17:08

Kövesse élőben a Mandineren.

2025. szeptember 20. 17:08
null

Szeptember 20-án a Papp László Arénában tartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna.

A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Forrás: Lázár János Facebook-oldala
Óriási tömeg látható Dömötör Csaba mögött       Forrás: Dömötör Csaba Facebook-oldala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

nogradi
2025. szeptember 20. 17:25
A Nélküled címü dalt Szabó Zsolt családjának küldik.
wadcutter
2025. szeptember 20. 17:17
na ma megint őrjöngeni fog poloska, Radnainak nehéz napjai lesznek
Héja
2025. szeptember 20. 17:16
Nem tudok ott lenni, de a tömeg valóban hatalmas.
