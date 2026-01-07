Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Nagy Attila Tibort az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni.
„Nagy Attila Tibor nem fér a bőrében. Legutóbb Magyar Péter újévi köszöntőjét illette negatív kritikával , most pedig az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját majmoló Tisza sajtótájékoztatót osztotta ki kemény szavakkal, mondhatni, földbe döngölte a kamu messiás urat.
Az Index Pillanatkép című cikksorozatában szólalt meg a kormánypártisággal még csak véletlenül sem megvádolható elemző. Elmondta, hogy bár Magyar Péter a sajtótájékoztatón a külsőségek szintjén igyekezett egyfajta miniszterelnöki szerepet felvenni, tartalmilag ez már kevésbé bizonyult sikeresnek a számára.
»Magyar Péter ugyan a miniszterelnöki posztra pályázik, így neki is a nagy politikai ügyeket kellene előtérbe helyeznie, ám ebből a szerepből számos alkalommal saját magát zökkentette ki. […] aligha sorolhatók a stratégiai kérdések közé azok a megnyilvánulások, amelyekben Magyar Péter hiányolja rendezvényeiről Futó Boglárka riporter-műsorvezetőt, rendszeresen propagandistának nevezi a kormánypárti újságírókat, vagy amikor a Hír TV-t – immár sokadszor – rémhírtévéként említi.«
Nagy Attila Tibor ezzel megint méhkasba nyúlt, mert az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni, pusztán azért, mert ki merte mondani a véleményét.
Mindenesetre éles volt a kontraszt Orbán Viktor jól szervezett, lényegi kérdéseket érintő és megválaszoló sajtótájékoztatója és Magyar Péter pitiáner, személyeskedő, lényegi kérdéseket még csak nyomokban sem tartalmazó szereplése között.”
