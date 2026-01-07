Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sajtótájákoztató magyar péter nagy attila tibor futó boglárka orbán viktor

Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás

2026. január 07. 05:50

Nagy Attila Tibort az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni.

2026. január 07. 05:50
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy Attila Tibor nem fér a bőrében. Legutóbb Magyar Péter újévi köszöntőjét illette negatív kritikával , most pedig az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját majmoló Tisza sajtótájékoztatót osztotta ki kemény szavakkal, mondhatni, földbe döngölte a kamu messiás urat.

Az Index Pillanatkép című cikksorozatában szólalt meg a kormánypártisággal még csak véletlenül sem megvádolható elemző. Elmondta, hogy bár Magyar Péter a sajtótájékoztatón a külsőségek szintjén igyekezett egyfajta miniszterelnöki szerepet felvenni, tartalmilag ez már kevésbé bizonyult sikeresnek a számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

»Magyar Péter ugyan a miniszterelnöki posztra pályázik, így neki is a nagy politikai ügyeket kellene előtérbe helyeznie, ám ebből a szerepből számos alkalommal saját magát zökkentette ki. […] aligha sorolhatók a stratégiai kérdések közé azok a megnyilvánulások, amelyekben Magyar Péter hiányolja rendezvényeiről Futó Boglárka riporter-műsorvezetőt, rendszeresen propagandistának nevezi a kormánypárti újságírókat, vagy amikor a Hír TV-t – immár sokadszor – rémhírtévéként említi.«

Nagy Attila Tibor ezzel megint méhkasba nyúlt, mert az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni, pusztán azért, mert ki merte mondani a véleményét.

Mindenesetre éles volt a kontraszt Orbán Viktor jól szervezett, lényegi kérdéseket érintő és megválaszoló sajtótájékoztatója és Magyar Péter pitiáner, személyeskedő, lényegi kérdéseket még csak nyomokban sem tartalmazó szereplése között.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került

A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
•••
2026. január 07. 07:59 Szerkesztve
Ti hallottatok választ arra a kérdésre,hogy hogyan lett az Orbán-pereputty szinte minden tagja milliárdos? Segítek a birkáknak,1 milliárd az ezer millió forint...A Matolcsy-klán több száz milliárdot tüntetett el a jegybankból.Tényleg ez menjen tovább?! Ezt akarjátok?! 🙄
Válasz erre
0
0
Darthvader
2026. január 07. 07:50
Őszintén érdekelne, hogy ki szeretne egy ilyen miniszterelnököt, mint Polos? Naponta bizonyítja személyes alkalmatlanságát.
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2026. január 07. 07:49
Látom megy az adok-kapok. Peti meg már úgy viselkedik, mint akinek az OPNI-ban rendeznek egy kárpótlás sajtótájékoztatót, közvetlenül Napóleoné után, de még a Pókember előtt
Válasz erre
3
1
rasputin
2026. január 07. 07:40
szilvarozsarasputin 2026. január 07. 07:25 nem a bokros-csomag hatására meg nem született generáció miatt Na ez A hazugság cigány. 2022ig a Bokros csomag előttiek szültek de 2023ban már a Bokros csomag miatt nem születettek nem szültek. Igazi segghülye fideszcigány vagy.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!