Úgy tűnik, Zelenszkijék nem értenek a diplomácia nyelvén: Ukrajna elutasította a magyarok küldöttségét

2026. március 11. 16:57

Kijev szerint Ukrajna területén ennek a csoportnak nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója.

2026. március 11. 16:57
null

Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket „küldöttségnek” nevezni – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán újságíróknak.

„Tudjuk, hogy ma reggel Ukrajna területére egy magyar állampolgárokból álló csoport érkezett, a schengeni övezet minden állampolgára számára érvényes általános szabályok szerint, vízummentességet használva. Bárki, aki turisztikai céllal érkezik, pontosan így léphet be Ukrajnába a schengeni országokból. Ukrajna területén ennek a csoportnak nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója, ezért helytelen őket delegációnak nevezni” – mondta az újságíróknak.

A külügyi tárca hangsúlyozta, hogy Ukrajnában tartózkodhatnak más államok polgárai is, akik betartják a látogatás általános szabályait, különösen, ha turisztikai céllal érkeznek.

Előzőleg Czepek Gábor, a magyar Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy elindult Kijevbe a kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon.

Az ukrán álláspont szerint január 27-én az orosz erők csapást mértek a Lviv megyei energiainfrastruktúrára. A károk következtében leállt az orosz kőolaj tranzitja a Barátság kőolajvezetéken – emlékeztetett az Ukrinform állami hírügynökség.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

