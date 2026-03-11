Úgy tűnik, Zelenszkijék nem értenek a diplomácia nyelvén: Ukrajna elutasította a magyarok küldöttségét

Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket „küldöttségnek” nevezni – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán újságíróknak.

„Tudjuk, hogy ma reggel Ukrajna területére egy magyar állampolgárokból álló csoport érkezett, a schengeni övezet minden állampolgára számára érvényes általános szabályok szerint, vízummentességet használva. Bárki, aki turisztikai céllal érkezik, pontosan így léphet be Ukrajnába a schengeni országokból. Ukrajna területén ennek a csoportnak nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója, ezért helytelen őket delegációnak nevezni” – mondta az újságíróknak.