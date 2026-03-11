Ft
háború elnök amerikai elnök donald trump trump

Trump: A háború hamarosan véget fog érni, „gyakorlatilag nem maradt semmi”, amire csapást lehetne mérni

2026. március 11. 18:11

„Amikor azt akarom, hogy véget érjen, véget is fog érni” – tette hozzá az amerikai elnök.

2026. március 11. 18:11
Az iráni háború hamarosan véget fog érni, „gyakorlatilag nem maradt semmi”, amire még csapást lehetne mérni – közölte szerdán Donald Trump amerikai elnök az Axios amerikai hírportálnak adott rövid telefonos interjújában.

„Amikor azt akarom, hogy véget érjen, véget is fog érni

– tette hozzá az amerikai elnök a február 28-án kezdődött amerikai-izraeli légicsapásokra utalva Irán ellen. Donald Trump már a hét elején is utalt a háború gyors lezárására. Floridában tartott hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 

