03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Most van nagy szükség a magyar szavazatokra – Szoboszlai a Premier League legjobbja lehet

2026. március 11. 18:23

A Premier League hivatalos honlapján bárki szavazhat az idény eddigi legjobbjára. A jelöltek közé Szoboszlai Dominik is felkerült.

2026. március 11. 18:23
null

Szoboszlai Dominik is jelölt a szezon legjobbja címre az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League hivatalos honlapja szerdán hozta nyilvánosságra annak a 14 futballistának – köztük a Liverpool magyar válogatott középpályásának – a nevét, akikre lehet szavazni. A címvédő Vörösöktől egyedül Szoboszlai szerepel a jelöltek között.

A 25 éves magyar játékos a bajnokságban 27 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és három gólpasszt adott.

A magyar futballista sokoldalúságával és fáradhatatlan játékával nagy hatást gyakorolt a Liverpool szereplésére egy kihívásokkal teli idényben. Arne Slot vezetőedző egyenesen a világ legjobbjának nevezte őt letámadásban, és a jobbhátvédtől a támadó középpályásig több poszton is folyamatosan magas színvonalon játszott. Három szabadrúgásgólt lőtt, köztük az Arsenal és a Manchester City elleni káprázatos találatokat

– írta róla a Premier League honlapja.

Szoboszlai mellett 

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest), 
  • Bruno Fernandes (Manchester United), 
  • Bruno Guimaraes (Newcastle United), 
  • Erling Haaland (Manchester City), 
  • Gabriel Magalhaes (Arsenal), 
  • Joao Pedro (Chelsea), 
  • David Raya (Arsenal), 
  • Declan Rice (Arsenal), 
  • Morgan Rogers (Aston Villa), 
  • Antoine Semenyo (Manchester City), 
  • Igor Thiago (Brentford), 
  • Harry Wilson (Fulham) 
  • és Granit Xhaka (Sunderland) 

jelölt a díjra.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

***

Takagi
2026. március 11. 21:46
Vote, ok. Hajrá Domi!
Medici
2026. március 11. 18:36
"Most van nagy szükség a magyar szavazatokra" Nem most. Hanem április 12-én. Akkor igen. Nem Magyarra hanem magyarra való szavazatokkal!
