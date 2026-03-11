Most van nagy szükség a magyar szavazatokra – Szoboszlai a Premier League legjobbja lehet

Szoboszlai Dominik is jelölt a szezon legjobbja címre az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League hivatalos honlapja szerdán hozta nyilvánosságra annak a 14 futballistának – köztük a Liverpool magyar válogatott középpályásának – a nevét, akikre lehet szavazni. A címvédő Vörösöktől egyedül Szoboszlai szerepel a jelöltek között.

A 25 éves magyar játékos a bajnokságban 27 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és három gólpasszt adott.