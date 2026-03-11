Most van nagy szükség a magyar szavazatokra – Szoboszlai a Premier League legjobbja lehet

Most kiderült, mi az, amiben Szoboszlainál nincs jobb az egész világon
Nem a szabadrúgásairól van szó.
A Premier League hivatalos honlapján bárki szavazhat az idény eddigi legjobbjára. A jelöltek közé Szoboszlai Dominik is felkerült.
Szoboszlai Dominik is jelölt a szezon legjobbja címre az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League hivatalos honlapja szerdán hozta nyilvánosságra annak a 14 futballistának – köztük a Liverpool magyar válogatott középpályásának – a nevét, akikre lehet szavazni. A címvédő Vörösöktől egyedül Szoboszlai szerepel a jelöltek között.
A 25 éves magyar játékos a bajnokságban 27 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és három gólpasszt adott.
A magyar futballista sokoldalúságával és fáradhatatlan játékával nagy hatást gyakorolt a Liverpool szereplésére egy kihívásokkal teli idényben. Arne Slot vezetőedző egyenesen a világ legjobbjának nevezte őt letámadásban, és a jobbhátvédtől a támadó középpályásig több poszton is folyamatosan magas színvonalon játszott. Három szabadrúgásgólt lőtt, köztük az Arsenal és a Manchester City elleni káprázatos találatokat
– írta róla a Premier League honlapja.
Szoboszlai mellett
jelölt a díjra.
Nyitókép: GLYN KIRK / AFP
