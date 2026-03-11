„Magunkat akartuk szórakoztatni, ez lett belőle” – 35 éves a zenekar, amelyik még az őszödi beszédet is kiparodizálta (VIDEÓ)

Ákossal mindig nagyon jó viszonyt ápoltunk, olyannyira, hogy az első koncertünkön, 1999-ben ő volt az egyik sztárvendég. Adta magát, hogy számba vegyük, kit érdemes megkeresni, és meglepetésvendégként a színpadra hívni. Egyáltalán nem kommunikáltuk sehol, hogy ők is fellépnek.

Ákos neve mindig benne volt abban a bizonyos kalapban, de most akadt egy olyan pontja a műsornak, amelyről a tervezés során úgy gondoltuk, hogy nagyon jól illene hozzá a szereplése. Ákos ugyanis rendszeresen a mi paródiánk szövegével énekli az Indiántánc című dalát a saját koncertjein. Így jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha a jubileumi koncerten is közreműködne ennél a dalnál.

Rúzsa Magdit pedig már nagyon régóta szerettük volna meghívni egy koncertünkre. Valahogy azonban mindig úgy alakult, hogy utánunk volt a bulija, így nyilván nem akart a saját nagykoncertje előtt fellépést vállalni. Idén viszont pont fordítva alakult, így megkerestük, és hála istennek ő is igent mondott. Ezzel pedig nemcsak a közönségnek, hanem nekünk is nagy örömet szerzett.

Manapság kevés zenekar ér el ilyen szép „kort”. Mi a titkotok? A környező országokban tudtok olyan formációról, amely hasonló stílust képvisel?

Igazából csak „Weird Al” Yankovicról hallottam, aki egy amerikai zenész-humorista, és aktuális slágereket dolgoz át. Az Irigy Hónaljmirigyet egyébként nagyon szeretik a Pamkutyával összehasonlítani. De azonkívül, hogy ők is átírnak dalszövegeket, nincs közöttünk valódi hasonlóság.