Szenzáció: az eredeti felállásban ad koncertet az Illés – az elhunyt tagok is színpadra állnak!

Bródy János ezzel szemben egészen másként áll a jelen korhoz, mindig is szerette a sci-fit és lenyűgözi, hogy az, ami egykor a fantáziavilágba tartozott, ma már részben a valóság. Ráadásul soha nem gondolta volna azt, hogy az unokái is láthatják majd fellépni.

Az ötlet Rosta Mária, a 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs özvegyének a fejéből pattant ki, szerette volna a néhai férjét egyszer még élőben zenélni látni. Aztán ahogyan tovább görgette magában az elképzelést, arra jutott, hogy hologram formájában ez akár meg is valósítható.

Nem is teljesen példa nélküli, az ABBA Voyage nevű produkció keretében a legendás svéd formáció így idézi meg a hetvenes években adott koncertjeit estéről estére. Ezt vette alapul a produkció megvalósításáért felelős szakember, Endresz István, aki elmondta, az Illés 2001-es fellépéséről rengeteg rögzített nyersanyag van, így tökéletesen reinkarnálni lehet. Egy rocktörténeti esemény születik így, hiszen arra még nem volt példa, hogy egy öt fős együttes ilyen formában támadjon fel.

Ráadásul míg az említett svéd bandát a külön erre a produkcióra épített ABBA Arénában valósítják, itt bonyolultabb a helyzet, ugyanis a 2027 áprilisában az MVM Dome-ban látható show csak a kezdetet jelenti, a terveik szerint ugyanis egyéb más helyszínre is elviszik a műsort.

Arra a kérdésre pedig, hogy a formátumból kifolyólag nem lesz interakció a közönség és az együttes között, Bródy János mindenkit megnyugtatott: egy több ezer fős tömeget megmozgató koncertnél korábban sem volt igazán, hiszen minden másodpercet precízen megterveztek előre.