Szenzáció: az eredeti felállásban ad koncertet az Illés – az elhunyt tagok is színpadra állnak!

Sehol a világon nem volt még példa arra, hogy a digitális technológia segítségével feltámasszanak egy öt fős zenekart. A közönség jövőre azonban újra átélheti az Illés együttes legendás 2001-es Népstadionban adott koncertjét.
Nekem ne emelgesse a kalapját Jókai
– így reagált Szörényi Levente, amikor a népszerű írót mesterséges intelligenciával animálták tavaly az emlékév során, a zenész ugyanis kicsit idegenkedik a modern technológiától, de azért érezhető rajta az izgatottság a készülő produkció kapcsán.
Miként szerda délelőtt a Magyar Zene Házában a sajtótájékoztatón elmondta, tetszik neki a gondolat, hogy akár úgy is koncertezhet, hogy közben otthon a plafont bámulja. De azért mindenképpen beül majd az első sorokba, és valószínűleg morog majd magában a digitális alteregóját nézve, hogy
Hát nem jól csinálja!
Bródy János ezzel szemben egészen másként áll a jelen korhoz, mindig is szerette a sci-fit és lenyűgözi, hogy az, ami egykor a fantáziavilágba tartozott, ma már részben a valóság. Ráadásul soha nem gondolta volna azt, hogy az unokái is láthatják majd fellépni.
Az ötlet Rosta Mária, a 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs özvegyének a fejéből pattant ki, szerette volna a néhai férjét egyszer még élőben zenélni látni. Aztán ahogyan tovább görgette magában az elképzelést, arra jutott, hogy hologram formájában ez akár meg is valósítható.
Nem is teljesen példa nélküli, az ABBA Voyage nevű produkció keretében a legendás svéd formáció így idézi meg a hetvenes években adott koncertjeit estéről estére. Ezt vette alapul a produkció megvalósításáért felelős szakember, Endresz István, aki elmondta, az Illés 2001-es fellépéséről rengeteg rögzített nyersanyag van, így tökéletesen reinkarnálni lehet. Egy rocktörténeti esemény születik így, hiszen arra még nem volt példa, hogy egy öt fős együttes ilyen formában támadjon fel.
Ráadásul míg az említett svéd bandát a külön erre a produkcióra épített ABBA Arénában valósítják, itt bonyolultabb a helyzet, ugyanis a 2027 áprilisában az MVM Dome-ban látható show csak a kezdetet jelenti, a terveik szerint ugyanis egyéb más helyszínre is elviszik a műsort.
Arra a kérdésre pedig, hogy a formátumból kifolyólag nem lesz interakció a közönség és az együttes között, Bródy János mindenkit megnyugtatott: egy több ezer fős tömeget megmozgató koncertnél korábban sem volt igazán, hiszen minden másodpercet precízen megterveztek előre.
A produkció nagyjából egy óra hosszú lesz és a setflis.fm információi szerint 2001-ben az alábbi számok hangoztak el, azaz ezekre lehet számítani most is:
Aki pedig már most rögtön meghallgatná az ominózus koncertet, az bár igencsak szerény minőségben, de máris megteheti:
