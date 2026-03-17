03. 17.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Lengyel Lászlónak megint elmentek otthonról: egészen elképesztő dolgokat mondott

2026. március 17. 20:00

Magyar Péter Lengyellel karöltve folyamatosan a megtévesztés korát építi.

2026. március 17. 20:00
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Lengyel László nagyon belelendült:

vasút mellé tett bombáról, nem létező fideszes aktivista lelövéséről, iskolai bombariadókról delirál, miközben egy szót sem szól arról, hogy az általa támogatott Tisza milyen szellemi munícióval tudna a választási verseny vezéregyéniségévé válni.

Nyilván tele lehet a nacija, mivel egyre inkább érződik, hogy azok a közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza elsöprő győzelmét jósolják, tömény hazugságok, megtévesztések, félretájékoztatások csak azért, hogy minél több szavazót tudjanak a vágyott győztes mellé állítani. El tudom képzelni, mennyi zöldség lehet a fejében, ha még ebben az interjúban, amit Bolgár Györgynek, a másik „haza bölcsének” adott a Hirklikk Miért? című podcastjában, 

egy hónappal a választások előtt is azzal sózná a szavazók agyát, hogy „Egyértelműen lehet látni, hogy nőtt a Tisza előnye az idő múltával.” 

Ami természetesen úgy hülyeség, ahogy van. Valójában sohasem volt előnye a Tiszának, csak a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói terjesztették el. Nem lehetetlen, hogy jó pénzért, Brüsszel érdekeinek megfelelően, hogy igen, a Tisza vezet, méghozzá nagyon vezet. Persze, hogy nem vezet. Sőt!

Most már Lengyel is ott tart, hogy 

kénytelen a legnemtelenebb eszközökhöz nyúlni, az erőszakkal való fenyegetéshez és a választási csalás emlegetéséhez. 

Igaz, Magyar Péter ebben már rég megelőzte, mert tudjuk, hogy egy fideszes aktivistára egyszerűen rálőttek Szentendrén egy ablakból, egy erzsébetvárosi Fidesz-ellenérdekelt felforgató pedig sorba vagdosta le a kormánypárti plakátokat, majd mikor egy járókelő szóvá tette, hozzálépett és többször ököllel az arcába vágott. Magyar Péter egyik esetben sem határolódott el az erőszakoskodóktól. Mint ahogy a börtönviseltségével és erőszakra való hajlamával nagy hangon kérkedő tiszás a Nemzeti Meneten verést helyezett kilátásba Orbán Viktornak is. 

És akkor jön Lengyel László, és ott folytatja, ahol Magyar abbahagyta. Ahelyett, hogy tudomásul venné, megint óriási kudarc a fellépése, s jobb lenne csendben maradnia. Tanulhatott volna négy évvel korábbi ordas nagy fiaskójából. Ehelyett előjön a rémálmaival. 

Mint mondta, a Fidesz semmiképp nem engedi át a hatalmat, ezért akár a választásokat is elhalaszthatja a kormány. 

A műsorban úgy fogalmazott: azt hallja volt titkosszolgáktól, hogy az utolsó percekig különféle eseményeket kreálhatnak, főleg „orosz segítséggel”. „Lehet egy bombát találni a vasútvonal mellett és ezzel félelmet kelteni, lehet 50 iskolában bombariadót elrendeltetni, lehet egy nem létező Fidesz-aktivistát lelőni.” 

Lengyel László legfrissebben nem csak hajmeresztő jóslataival hívta fel magára a figyelmet. Megpróbálta ugyan tagadni érintettségét, de lapértesülés szerint aláírása kísértetiesen hasonlít arra az egyik szignóra, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagon látható. Májusban pedig a Privátbankár műsorában nehezen félreérthető módon arról beszélt, hogy csapatával már írja a kormányprogramot, hogy „felkészülten menjenek a kormányzásba”. 

Lengyel egyike azoknak a Tisza-közeli közgazdászoknak, akik a 13. és a 14. havi nyugdíjat támadták. Lengyel itt olyan megszorításpártiakkal került egy lapra, mint Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Surányi György és Simonovits András. Kijelentette, hogy a 14. havi nyugdíjat öt perc alatt elveszik – nyilván Magyar Péterék –, és ezt a nyugdíjasok is tudják.

A leggusztustalanabb azonban az oroszbarátsággal való vagdalkozás. Soha senki nem teszi hozzá, hogy ez valójában az olcsó orosz olajjal való barátságot jelenti, nem pedig ideológiai kötődést. Az olcsó orosz olaj egyet jelent a rezsicsökkentés fenntartásával, általa ki lehet védeni az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedést. 

Hogy miért nem teszik hozzá a lényeget? Azért, hogy megszűnjön a rezsicsökkentés, hogy káosz legyen az országban a dráguló élettől, hogy Orbán megbukjon. Tehát 

duplán akarnak nekünk rosszat. Megdrágítanák az életünket és leváltanák az Orbán-kormányt, a béka hátsója alá küldve a biztonságunkat.

Ez lenne számukra a béke. Bolgár: „A háborúskodó Orbán ellen a békére szavazzanak? – Úgy van, vágta rá Lengyel László. Azt szeretnénk, hogy itt béke legyen, nyugalom.” Mintha ők lennének a békepártiak.  Undorító kiforgatása annak az igazságnak, ami Orbán oldalán van. 

Ne feledjük Orwell szavait: „A megtévesztés korában az igazmondás forradalmi tettnek számít.”

Magyar pedig Lengyellel karöltve folyamatosan a megtévesztés korát építi.  

***

(Fotó: YouTube-képernyőfotó) 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. március 17. 21:03
Hiába balhézik a Tisza-csürhe az utcán, hiába kóvályog MP a magyar zászlóval a vállán, holdkórosként az országban, hiába zárja el Ukrajna az olajvezetéket, hiába ostromolják az eget a közvéleménykutatásaikkal a Tisza-propagandisták, hiába kívánja Brüsszel a magyarok bukását, hiába kárognak a tudálékos, rosszarcú libsi kányák a stúdiók foteljeiben, hiába acsrkodik Jámbor Bandi Orbánra, hiába hamisitja a Tisza lakájmédiája a statisztikákat, hiába bölcselkedik Kéri Laci bácsi és hiába csipkednek bennünket a poloskák, nekünk egy normális miniszterelnökre van szükségünk továbbra is! Ezért kell támogatnunk a Fideszt. 2026-ban lerázzuk magunkról a poloskákat a petékkel, lárvákkal együtt Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI
bagoly-29
2026. március 17. 20:35
Bolond lyukból....
galancza-2
•••
2026. március 17. 20:17 Szerkesztve
méltóságos horvát k.uram, kérlek alássan! te most jöttél a Holdról? neked ebben mi a meglepő???.... te most is betegesen úriembernek tartod lengyi lacát....hát itt van a kurva nagy ppobléma... Ébbresztő, b@zd meg!!!.... Hajrá Fidesz! De hülyének nem kell lenni......
nemecsekerno-007-01
2026. március 17. 20:11
A féltudású magyar elit. 2007 tájékán volt egy ilyen Index cikk. Na, ezek azok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!