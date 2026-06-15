Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Magyar Péter mondja meg, mi a téma, és persze azt is, hogy mit szabad arról gondolni.
„Az örökös Netflix-show: Hogyan mossa át a valóságot a Messiás-gyár?
Magyar Péter zseniálisan tematizál és keretez: ő diktálja a tempót, ő mondja meg, mi a téma, és persze azt is, hogy mit szabad arról gondolni.
(..) Így aztán a híveknek nem is kell gondolkodniuk a világ dolgairól. Igaz, nem is nagyon tudnának, hiszen egész életüket a Facebook és a közösségi média algoritmusa határozza meg, ami véglegesen és visszafordíthatatlanul elbutítja ezt a szektás társaságot.
Tulajdonképpen megérkeztünk George Orwell 1984-ébe. A különbség csupán annyi, hogy a Nagy Testvér szigorú, tekintélyt parancsoló arca helyett itt Magyar Péter bohócfeje vigyorog ránk a képernyőkről. Isten óvja Magyarországot!”
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP