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Magyarország Magyar Péter Kötter Tamás

Isten óvja Magyarországot!

2026. június 15. 16:06

Magyar Péter mondja meg, mi a téma, és persze azt is, hogy mit szabad arról gondolni.

2026. június 15. 16:06
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Az örökös Netflix-show: Hogyan mossa át a valóságot a Messiás-gyár?

Magyar Péter zseniálisan tematizál és keretez: ő diktálja a tempót, ő mondja meg, mi a téma, és persze azt is, hogy mit szabad arról gondolni.

(..) Így aztán a híveknek nem is kell gondolkodniuk a világ dolgairól. Igaz, nem is nagyon tudnának, hiszen egész életüket a Facebook és a közösségi média algoritmusa határozza meg, ami véglegesen és visszafordíthatatlanul elbutítja ezt a szektás társaságot.

Tulajdonképpen megérkeztünk George Orwell 1984-ébe. A különbség csupán annyi, hogy a Nagy Testvér szigorú, tekintélyt parancsoló arca helyett itt Magyar Péter bohócfeje vigyorog ránk a képernyőkről. Isten óvja Magyarországot!”

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
Élő Éva
2026. június 15. 18:02
A médiában máris előszedték a noname pártokat. Ma is a Vona-féle párt alelnöknője, amolyan Márky Zaj stílusban elfuvolázta a lop az Orbán rágalomáriát. Vitapartnere hiába mondta, hogy semmiféle bizonyíték nincs erről, a csaj kapásból így replikázott, lehet, hogy jogsértés nem történt, de ugye a morális elvárások sérültek. Ilyenkor miért nem kérdi meg a vita partner. Hogy Gyurcsánytól Fortshoffer apuka privatizációs megazdagodásáig az bezzeg rendben van. Miféle morálról beszélünk, ahol egy multi cégvezető, vagy egy Soros ügynökség gond nélkül erkölcsi etalonként léphet fel, kő gazdag megbízókkal a háttérben? Miért is elvárás a magyar kormánytól , hogy Ghandiként egy szál csadorban hirdesse az igét a nyugati nagymogulok között. Ez igazi hipokrita kommunista korlátolt szemlélet. Miért kéne Orbánnak is krumpli levest meg grízes tésztát tennie az ünnepi asztalra, mint hajdan Kádárnak, az akasztások árnyékában? Ettől még nem valósult meg semmiféle egyenlőség, meg magasztos erkölcs.
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csulak
2026. június 15. 17:55
igy van ez a diktaturaban mindenhol, lasd Bruszelben is !
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Palatin
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2026. június 15. 17:33 Szerkesztve
Ha Orbán beleegyezett volna a vétó eltörlésébe, az LMBTQ-szerinti óvodai gyermeknevelésbe, azaz minden magyar gyermek transzgenderként lépne az iskolába, és áldását adná a 4. Német-Brüsszeli birodalomra, benyalt volna Ukrajnának, akkor nemcsak hogy azonnal hozzánk vágták volna számolatlanul a milliárdokat, hanem Orbán lett volna az unió mintagyereke, az üdvöskéje. Akkor az is érdektelen lett volna, hogy mire költi a magyar kormány a pénzt. A lengyel példán ezt nagyon jól lehet látni De Orbán ebben a kérdésben következetesen hajthatatlan volt, felelösségének, poziciójának tudata és a veleszületett, rendületlen hazaszeretete ebben nem ismert se tréfát, se zsarolást. MP viszont, aki még Gyurcsánynál is alávalóbb, ezt a legnagyobb örömmel megteszi. A legmélyebb zsigereiben ö egy toxikus figura, aki az a láncsszem, amelyik összeköti a múlt gazembereivel a jövö aljas árulóit. Egy tál lencséért eladja az országot. A magyarok gyomra ezt a szélhámos Marosán-kópiát nem fogja bevenni.
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lemez
2026. június 15. 17:20
Az Orbán kormány egyik károsult poloska képviselöje 116 imgatlannal és egy hajóval remdelkezik.Felszólalásában szidta az Orbán kormányt.Ez igen.
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