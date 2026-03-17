03. 17.
kedd
európa-liga Braga Ferencváros

Braga–FTC: a modernkori történelemírás mellett egymilliárd forint a tét a Fradinak Portugáliában

2026. március 17. 20:41

Több mint 60 év után negyeddöntő egy európai kupasorozatban, illetve egymilliárd forint. Többek közt ez a tétje magyar szempontból a szerdai Braga–FTC Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágójának.

2026. március 17. 20:41
Nagy-Pál Tamás

Történelmi mérkőzés lehet a Braga–FTC az Európa-ligában, a Ferencváros labdarúgócsapata ugyanis legutóbb több mint 60 évvel ezelőtt jutott el bármelyik nemzetközi sorozat negyeddöntőjébe – akkor mondjuk meg sem állt a Vásárvárosok Kupája fináléjáig, ahol a Juventust sikerült kétvállra fektetnie.

Az útnak a felét ráadásul már megtette a magyar bajnok a múlt héten a Groupama Arénában, hiszen 2–0-ra győzni tudott magasabbra taksált portugál ellenfelével szemben, így abba a „kényelmes” helyzetbe hozta magát, hogy a visszavágón még egy egygólos vereség is elég a továbbjutáshoz.

Ehhez persze lesz egy-két szava a Bragának, amely napjaink negyedik legerősebb portugál csapatának számít, s melynek stadionja, a 2004-es Európa-bajnokságra épített Estádio Municipal, az egyik legkülönlegesebb létesítmény nemcsak a kontinensen, hanem az egész világon, mivel gránitsziklákba vájták.

A Fradi számára a tét nem csak a klub modernkori történetének legnagyobb nemzetközi sikere, hanem nem kevés pénz is, a továbbjutó bankszámlája ugyanis nem kevesebb mint 2,5 millió euróval, azaz csaknem egymilliárd forinttal gyarapszik.

A csapat kedd délelőtt még a Népligetben edzett, ezután kora délután repülőre szállt, majd három és fél órás út után megérkezett Portóba, ahonnan szűk egy órányi buszozás után jutott el a több keresztény zarándokhellyel is rendelkező „portugál Rómába”, azaz Bragába. A küldöttséggel tartott a Ferencváros legendája, Lipcsei Péter is, aki 3 éven keresztül játszott Portugáliában, főleg a Porto csapatában.

Braga–FTC
Braga–FTC: megérkezett a Ferencváros Portugáliába / Fotó: Ferencvárosi TC

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, Robbie Keane vezetőedző és egy játékos – jelen esetben Lenny Joseph –  nem a szálloda, hanem a pompás látványt nyújtó 30 ezres stadion felé vette az irányt, hogy megtartsák a mérkőzés előtti sajtótájékoztatójukat.

Braga–FTC: a sajtótájékoztató

„Tudom, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, ahogy a hazai is az volt – mondta a francia támadó. – Óvatosnak kell lennünk. Jó formában voltam az edzéseken egész héten, remélem, hogy holnap is így lesz, és hasonló teljesítményt tudok nyújtani, mint a múlt héten.”

„Nehéz meccsre számítok, de ahogy a játékosaim, én is hiszek a továbbjutásban – vette át a szót Keane. – Ha az edző se hinné el, hogyan hinnék el a játékosok? Taktikailag az ellenfél hazai pályán talán mást fog mutatni, nem tudom, de felkészültünk több különböző helyzetre is. 

Megteremtettük magunknak az esélyt az első meccsen, de persze a 2–0 egy veszélyes eredmény.”

Hozzátette: játékosai is pontosan tudják, hogy bár nyertek otthon, még csak a párharc felénél tartanak.

„Nem láthatták őket ünnepelni a múlt heti meccs után. Világossá tettem számukra, hogy a futballban tilos túl korán ünnepelni. Egy gólhoz elég egy másodperc, és minden megváltozik. Ráadásul az ellenfelünk minősége miatt sem dőlhetünk hátra, nagyon jó csapat a Braga. Nehéz feladatunk lesz, lehet, hogy szenvedni fogunk, de remélhetőleg továbbjutunk.”

Az ír tréner szerint játékosai az odavágón elfáradtak, mert rengeteg energiát tettek bele a mérkőzésbe, és ugyanezt kell megismételniük szerda délután.

„Nem szabad hagynunk túl sok területet nekik, sokat fogjuk kergetni a labdát, úgyhogy biztosan fárasztó meccs vár ránk. Topfutballisták ellen játszunk, akik nem adják el a játékszert.”

Végül arról kérdezték, mit szól a korai kezdéshez (portugál idő szerint délután fél 4), illetve hogy a hírek szerint a Braga vendégöltözője egy denevérbarlanghoz hasonlít.

Őszintén szólva nekem tetszik az időpont. Ebéd után nem kell még órákat a szobádban töltened, és közben folyamatosan a meccsen agyalnod, mint a Ludogorec otthonában. Felébredünk, reggeli, ebéd és indulás. Ami pedig az öltözőt illeti: tizenkilenc évvel ezelőtt engem nem zavart különösebben, rúgtam két gólt és nyertünk 3–2-re. Remélem, a játékosaimnál is ez lesz a helyzet. ”

A Ferencváros az El-től szokatlan időpontban, magyar idő szerint szerda délután fél 5-től lép pályára a Braga elleni visszavágón. A Mandiner helyszíni, élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a találkozóról.

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Kétes
2026. március 17. 20:52
Kedves Nagy-Pál Tamás! Nem szép tőled, hogy megfeledkeztél a Fradi (Nyilasi, Ebedli, Rab, Szabó …, micsoda nevek!) 1975-ös KEK döntőjéről!
