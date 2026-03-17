Braga–FTC: a modernkori történelemírás mellett egymilliárd forint a tét a Fradinak Portugáliában

Történelmi mérkőzés lehet a Braga–FTC az Európa-ligában, a Ferencváros labdarúgócsapata ugyanis legutóbb több mint 60 évvel ezelőtt jutott el bármelyik nemzetközi sorozat negyeddöntőjébe – akkor mondjuk meg sem állt a Vásárvárosok Kupája fináléjáig, ahol a Juventust sikerült kétvállra fektetnie.

Az útnak a felét ráadásul már megtette a magyar bajnok a múlt héten a Groupama Arénában, hiszen 2–0-ra győzni tudott magasabbra taksált portugál ellenfelével szemben, így abba a „kényelmes” helyzetbe hozta magát, hogy a visszavágón még egy egygólos vereség is elég a továbbjutáshoz.