Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi Ferencváros

„Fennáll a lehetősége” – így reagált a Fradi a Robbie Keane-ről szóló pletykákra

2026. március 16. 19:47

Tanulságos interjút adott Hajnal Tamás. A Fradi sportigazgatója a Braga elleni El-párharcról és a csapat ír vezetőedzőjének jövőjéről is beszélt.

A Ferencváros labdarúgócsapatának sportigazgatója, Hajnal Tamás interjút adott az M4 Sport csatornának, amely során szóba került a zöld-fehérek kétgólos győzelme a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntős párharc első felvonásán, de a Fradi-vezetőedző, Robbie Keane jövőjére is kitért a korábbi válogatott középpályás.

Fradi
Hajnal Tamás az újkori sikerek egyik kulcsszereplője a Fradinál
Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Robbie is egy nagyon jó taktikát választott erre a mérkőzésre, felmérve a Bragának az erősségeit, a játékstílusát.

Ehhez egy olyan ellenszert találtunk, amit a játékosok megértettek, elsajátítottak, és ezt megvalósították a pályán.

Ennek a komplexitásnak az eredménye, hogy aztán ezt láttuk a pályán. A látott fizikai szint is elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenyképesek tudjunk lenni” – fogalmazott Hajnal Tamás, aki a Robbie Keane távozásáról szóló pletykákra is kitért.

„Hogy vele kapcsolatban mi van a médiában, az ugye mindig egy dolog. Természetesen erről beszélgetünk, ő is nyíltan, őszintén elmondja, hogy mi ezekben a valóság adott esetben. A másik pedig, hogy ez teljesen normális, ha valaki ilyen jó munkát végez, mint ahogy ő” – öntött tiszta vizet a pohárba a sportvezető, majd hozzátette:

Ez tulajdonképpen a klub érdeme is ilyen szempontból, hogy már ott tartunk, hogy nemcsak játékost tudunk adott esetben jól értékesíteni, hanem az elmúlt két esetben vezetőedzőt is.

És biztos, hogy Robbie-nál is ez a lehetőség adott esetben fennállhat, annak ellenére, hogy ő nagyon jól érzi itt magát, tényleg nagyon jó körülmények között tud dolgozni, megkap minden támogatást, amit csak lehet, és azért az edzők ezt is tudják értékelni” – hangsúlyozta Hajnal Tamás.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. március 16. 21:07
Kétségtelenül most építi a lovasszobrát. Ha beviszi a csapatot a legjobb 8-ba, akkor sok topcsapat radarjára felkerül. Ha meg sikerülne még tovább eljutni, akkor a szezon végén ki fogják vásárolni. A Tottenham ha bennmarad, akkor le fog csapni rá. Az ő szintükön gombokért megkaphatják.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. március 16. 20:46
interftécé
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!