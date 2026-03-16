„Fennáll a lehetősége” – így reagált a Fradi a Robbie Keane-ről szóló pletykákra

„Felfoghatatlan, elfogadhatatlan” – Hajnal Tamás nem finomkodott a Zalaegerszegen történtek miatt
Nem csitulnak az indulatok a IX. kerületben.
Tanulságos interjút adott Hajnal Tamás. A Fradi sportigazgatója a Braga elleni El-párharcról és a csapat ír vezetőedzőjének jövőjéről is beszélt.
A Ferencváros labdarúgócsapatának sportigazgatója, Hajnal Tamás interjút adott az M4 Sport csatornának, amely során szóba került a zöld-fehérek kétgólos győzelme a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntős párharc első felvonásán, de a Fradi-vezetőedző, Robbie Keane jövőjére is kitért a korábbi válogatott középpályás.
A portugálok elleni párharc szerdai visszavágójára készülő Fradi továbbjutási esélyei jelentősen megnövekedtek a 2–0-ás múlt csütörtöki siker után. Hajnal Tamás a győzelem kulcsáról is beszélt a Sportemberek podcastban – írta összefoglalójában az Ulloi129.
„Robbie is egy nagyon jó taktikát választott erre a mérkőzésre, felmérve a Bragának az erősségeit, a játékstílusát.
Ehhez egy olyan ellenszert találtunk, amit a játékosok megértettek, elsajátítottak, és ezt megvalósították a pályán.
Ennek a komplexitásnak az eredménye, hogy aztán ezt láttuk a pályán. A látott fizikai szint is elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenyképesek tudjunk lenni” – fogalmazott Hajnal Tamás, aki a Robbie Keane távozásáról szóló pletykákra is kitért.
„Hogy vele kapcsolatban mi van a médiában, az ugye mindig egy dolog. Természetesen erről beszélgetünk, ő is nyíltan, őszintén elmondja, hogy mi ezekben a valóság adott esetben. A másik pedig, hogy ez teljesen normális, ha valaki ilyen jó munkát végez, mint ahogy ő” – öntött tiszta vizet a pohárba a sportvezető, majd hozzátette:
Ez tulajdonképpen a klub érdeme is ilyen szempontból, hogy már ott tartunk, hogy nemcsak játékost tudunk adott esetben jól értékesíteni, hanem az elmúlt két esetben vezetőedzőt is.
És biztos, hogy Robbie-nál is ez a lehetőség adott esetben fennállhat, annak ellenére, hogy ő nagyon jól érzi itt magát, tényleg nagyon jó körülmények között tud dolgozni, megkap minden támogatást, amit csak lehet, és azért az edzők ezt is tudják értékelni” – hangsúlyozta Hajnal Tamás.
Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója a Nemzeti Sportnak adott interjúban az Európa-liga nyolcaddöntőjéről és a nehéz döntésekről is beszélt.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
