„Felfoghatatlan, elfogadhatatlan” – Hajnal Tamás nem finomkodott a Zalaegerszegen történtek miatt

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
A másodedző után a sportigazgató is hangot adott véleményének a hétvégi bíráskodás kapcsán. Az FTC zalaegerszegi vereségével újra lépéshátrányba került a címvédésért folytatott harcban.
A győri ETO elmúlt két fordulóbeli botlása után a címvédő FTC azzal a tudattal futhatott neki szombati, zalaegerszegi bajnokijának, hogy győzelem esetén növelhetné előnyét a közvetlen rivális előtt. Ám siker helyett végül meglepetésre a pontszerzés sem jött össze a zöld-fehéreknek: a ZTE Ibrahim Cissé korai kiállítása után előbb egyenlített, majd a 88. percben egy véleményes büntetővel fordított, és megnyerte az összecsapást. A Fradi szokás szerint nem viselte jól a vereséget, Robbie Keane el sem ment a meccs utáni sajtótájékoztatóra, helyette másodedzője, Leandro füstölögte ki magát a játékvezetésen.
Ezt is ajánljuk a témában
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
A Fradi később is folytatta az egész pályás letámadást, a Blikknek vasárnap este Hajnal Tamás sportigazgató panaszolta el tételesen, hogy szerinte már a kiállítás előtt is volt egy szituáció, amit ha lefújnak, akkor lehet, hogy nincs is kiállítás, majd a kései tizenegyesen akadt ki teljesen. „Számomra teljesen felfoghatatlan volt. Romao próbált felszabadítani, az ellenfél blokkolta a kifelé tartó labdát, és az felpattant a játékosunk természetes testtartásban lévő alkarjára...
Erre tizenegyest ítélni teljesen elfogadhatatlan. A csapatkapitányunk ráadásul közölte, a bíró azt mondta, nem látta tisztán az esetet, de megítélte a büntetőt, mert a VAR úgyis megnézi...
Ez a második, a mérkőzést nagyban befolyásoló, óriási hiba volt”
– sorolta Hajnal, aki aztán zárásul még a tavaly november eleji, tehát bő három hónappal ezelőtti, sereghajtó Kazincbarcika elleni 18(!) meccsel ezelőtti bajnokiról is idecitált egy vitatott szituációt amúgy nyomatékosításképpen.
Az ETO mindenesetre kihasználta az ölébe hullott lehetőséget: vasárnap hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, ezzel visszavette a vezetést az NB I-tabellán, s jelenleg újra három pont az előnye a címvédő Ferencváros előtt.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor