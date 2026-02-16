Ft
02. 16.
hétfő
Robbie Keane eto zte Ferencváros Hajnal Tamás Leandro FTC

„Felfoghatatlan, elfogadhatatlan" – Hajnal Tamás nem finomkodott a Zalaegerszegen történtek miatt

2026. február 16. 10:20

A másodedző után a sportigazgató is hangot adott véleményének a hétvégi bíráskodás kapcsán. Az FTC zalaegerszegi vereségével újra lépéshátrányba került a címvédésért folytatott harcban.

2026. február 16. 10:20
null

A győri ETO elmúlt két fordulóbeli botlása után a címvédő FTC azzal a tudattal futhatott neki szombati, zalaegerszegi bajnokijának, hogy győzelem esetén növelhetné előnyét a közvetlen rivális előtt. Ám siker helyett végül meglepetésre a pontszerzés sem jött össze a zöld-fehéreknek: a ZTE Ibrahim Cissé korai kiállítása után előbb egyenlített, majd a 88. percben egy véleményes büntetővel fordított, és megnyerte az összecsapást. A Fradi szokás szerint nem viselte jól a vereséget, Robbie Keane el sem ment a meccs utáni sajtótájékoztatóra, helyette másodedzője, Leandro füstölögte ki magát a játékvezetésen.

ZTE-FTC
A ZTE a hajrában fordította meg a meccset az FTC ellen (Fotó: Facebook/ZTE FC Zalaegerszeg)

Erre tizenegyest ítélni teljesen elfogadhatatlan. A csapatkapitányunk ráadásul közölte, a bíró azt mondta, nem látta tisztán az esetet, de megítélte a büntetőt, mert a VAR úgyis megnézi...

 Ez a második, a mérkőzést nagyban befolyásoló, óriási hiba volt”

– sorolta Hajnal, aki aztán zárásul még a tavaly november eleji, tehát bő három hónappal ezelőtti, sereghajtó Kazincbarcika elleni 18(!) meccsel ezelőtti bajnokiról is idecitált egy vitatott szituációt amúgy nyomatékosításképpen. 

Az ETO mindenesetre kihasználta az ölébe hullott lehetőséget: vasárnap hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, ezzel visszavette a vezetést az NB I-tabellán, s jelenleg újra három pont az előnye a címvédő Ferencváros előtt. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

blacamous
2026. február 16. 11:54
Jaj, mert egyszer be mertek fújni egy tizit a Fradika ellen... Easy, Hajnalka, easy! Jaj, jaj, annyira sajnálom... ja, nem.
zakar zoltán béla
2026. február 16. 11:48
A "Fradi" !
ringland
2026. február 16. 11:34
Nem tudom mit gondolnak ezek, az idők végezetéig most már mindig nekik kell nyerni a bajnokságot, mert ők a nemzet kincse és az nekik jár?
chief Bromden
2026. február 16. 10:52
Nincs min csodálkozni. Sokuknak kifelé áll a szekérrúdja, a nemzetközi porondon szeretnék felhívni magukra a figyelmet.
