„Felfoghatatlan, elfogadhatatlan” – Hajnal Tamás nem finomkodott a Zalaegerszegen történtek miatt

A győri ETO elmúlt két fordulóbeli botlása után a címvédő FTC azzal a tudattal futhatott neki szombati, zalaegerszegi bajnokijának, hogy győzelem esetén növelhetné előnyét a közvetlen rivális előtt. Ám siker helyett végül meglepetésre a pontszerzés sem jött össze a zöld-fehéreknek: a ZTE Ibrahim Cissé korai kiállítása után előbb egyenlített, majd a 88. percben egy véleményes büntetővel fordított, és megnyerte az összecsapást. A Fradi szokás szerint nem viselte jól a vereséget, Robbie Keane el sem ment a meccs utáni sajtótájékoztatóra, helyette másodedzője, Leandro füstölögte ki magát a játékvezetésen.

A ZTE a hajrában fordította meg a meccset az FTC ellen (Fotó: Facebook/ZTE FC Zalaegerszeg)