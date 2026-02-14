Ft
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zte NB I FTC

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő

2026. február 14. 19:11

A Ferencváros közel az egész meccset emberhátrányban játszva egygólos előnyről kapott ki 2–1-re a ZTE vendégeként. Ez történt a Zalaegerszeg–FTC-n.

2026. február 14. 19:11
null

Zalaegerszeg–FTC: a párharc, ami rangadóvá avanzsált ebben az idényben, és nemcsak azért, mert az akkor még a tabella utolsó helyén álló ZTE győzni tudott az ősszel a Groupama Arénában, hanem, mert a zalaiak azóta remek formát mutatnak, így a 7. helyről várták a mérkőzést.

A Ferencváros meg az elsőről: az Újpest elleni derbin aratott sima győzelmével állt vissza az élre, ennek megfelelően pedig már a 13. percben meg is szerezte a vezetést Robbie Keane csapata.

Gruber Zsombor szögletét az FTC korábbi játékosa, Csonka András csúsztatta meg pechesen, a labda éppen a hosszú oldalnál tanyázó Ötvös Bence elél került, aki senkitől sem zavartatva lőtt a kapu jobb oldalába, 0–1.

A 28. percben mégis nagy bajba került a Fradi: bár Ibrahim Cissé először még csak sárga lapot kapott, amiért megtaposta Szendrei Norbertet, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki ezután pirosra módosította a lapot, így emberhátrányba került a címvédő.

A szünet előtt mégis a vendégek szerezhettek volna gólt kétszer is: Abu Fani előbb a kiállítás után csereként beállt Szalai Gábor fejére varázsolta a labdát, aki kapufára fejelt, majd a saját térfeléről(!) ívelte kapura a labdát, de Gundel-Takács Bence még éppen visszaért, és kitenyerelte a labdát.

Zalaegerszeg–FTC
Zalaegerszeg–FTC: Abu Fani remek teljesítményt nyújtott. Fotó: Ferencváros

Zalaegerszeg–FTC: a második félidő

A szünet után ismét Abu Fani tekert Szalai fejére – ezúttal nem a kapufa, hanem a zalaegerszegi kapus hárított, majd gólt szerzett a hazai csapat, de lesállás előzte meg a találatot.

A 64. percben viszont már szabályos gólt szerzett a ZTE: Kiss Bence lövését még bravúrral kitenyerelte Gróf Dávid, de éppen Calderon elé került a labda, aki bevágta közelről a kipattanót, 1–1.

A folytatásban mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a 85. percben pedig jött a slusszpoén: a csereként beállt Julio Romao kézfejére pattant a labda, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. 

Skribek Alen állt a labda mögé már három perccel később, és nagyon magabiztosan bombázott a kapu bal oldalába, 2–1.

A hosszabbításban teljesen kitámadt a Fradi a pontmentésért, így az utolsó pillanatokban egy kontra végén Lima is betalált, ezzel 3–1-es győzelmet arattak a hazaiak.

A Zalaegerszeg így az évad során másodszor is legyőzte a Fradit, és fellépett a tabella ötödik helyére, míg a címvédő továbbra is az élen áll, de azonos pontszámmal a fordulóban még nem játszó győr ETO FC-vel. Az FTC jövő csütörtökön az Európa-ligában a Ludogorec vendégeként lép pályára.

NB I, 22. forduló
Zalaegerszeg–FTC 2–1 (1–0)
Gól: Calderon (64.), Sbribek (88. – büntető), Lima (90+8.) ill., Ötvös (13.)
Kiállítva: Cissé (28.)

Nyitókép: ztefc.hu

zsel55
2026. február 14. 19:24
Ahogy Romáot becserélték tudtam hogy végünk.Nem hiszem hogy egy Keita nemférbe.Romáo egy katasztrofa,saját kapunkra veszéjeseb mint az elenfélére.
Levinya
2026. február 14. 19:20
Nagy liftezés ez a szezon, a Zalargerszegtől oda vissza kiszopni, azért több mint szégyen, és nem a Zetének. Megérdemelt győzelem volt, Gratulálok.
