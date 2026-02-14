A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő

Zalaegerszeg–FTC: a párharc, ami rangadóvá avanzsált ebben az idényben, és nemcsak azért, mert az akkor még a tabella utolsó helyén álló ZTE győzni tudott az ősszel a Groupama Arénában, hanem, mert a zalaiak azóta remek formát mutatnak, így a 7. helyről várták a mérkőzést.

A Ferencváros meg az elsőről: az Újpest elleni derbin aratott sima győzelmével állt vissza az élre, ennek megfelelően pedig már a 13. percben meg is szerezte a vezetést Robbie Keane csapata.