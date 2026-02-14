A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő

„Az unokám pont tízéves, még nem látott Újpest-győzelmet” – most sem
Csak a nevében volt rangadó.
A Ferencváros közel az egész meccset emberhátrányban játszva egygólos előnyről kapott ki 2–1-re a ZTE vendégeként. Ez történt a Zalaegerszeg–FTC-n.
Zalaegerszeg–FTC: a párharc, ami rangadóvá avanzsált ebben az idényben, és nemcsak azért, mert az akkor még a tabella utolsó helyén álló ZTE győzni tudott az ősszel a Groupama Arénában, hanem, mert a zalaiak azóta remek formát mutatnak, így a 7. helyről várták a mérkőzést.
A Ferencváros meg az elsőről: az Újpest elleni derbin aratott sima győzelmével állt vissza az élre, ennek megfelelően pedig már a 13. percben meg is szerezte a vezetést Robbie Keane csapata.
Gruber Zsombor szögletét az FTC korábbi játékosa, Csonka András csúsztatta meg pechesen, a labda éppen a hosszú oldalnál tanyázó Ötvös Bence elél került, aki senkitől sem zavartatva lőtt a kapu jobb oldalába, 0–1.
A 28. percben mégis nagy bajba került a Fradi: bár Ibrahim Cissé először még csak sárga lapot kapott, amiért megtaposta Szendrei Norbertet, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki ezután pirosra módosította a lapot, így emberhátrányba került a címvédő.
A szünet előtt mégis a vendégek szerezhettek volna gólt kétszer is: Abu Fani előbb a kiállítás után csereként beállt Szalai Gábor fejére varázsolta a labdát, aki kapufára fejelt, majd a saját térfeléről(!) ívelte kapura a labdát, de Gundel-Takács Bence még éppen visszaért, és kitenyerelte a labdát.
A szünet után ismét Abu Fani tekert Szalai fejére – ezúttal nem a kapufa, hanem a zalaegerszegi kapus hárított, majd gólt szerzett a hazai csapat, de lesállás előzte meg a találatot.
A 64. percben viszont már szabályos gólt szerzett a ZTE: Kiss Bence lövését még bravúrral kitenyerelte Gróf Dávid, de éppen Calderon elé került a labda, aki bevágta közelről a kipattanót, 1–1.
A folytatásban mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a 85. percben pedig jött a slusszpoén: a csereként beállt Julio Romao kézfejére pattant a labda, amiért büntetőt ítélt a játékvezető.
Skribek Alen állt a labda mögé már három perccel később, és nagyon magabiztosan bombázott a kapu bal oldalába, 2–1.
A hosszabbításban teljesen kitámadt a Fradi a pontmentésért, így az utolsó pillanatokban egy kontra végén Lima is betalált, ezzel 3–1-es győzelmet arattak a hazaiak.
A Zalaegerszeg így az évad során másodszor is legyőzte a Fradit, és fellépett a tabella ötödik helyére, míg a címvédő továbbra is az élen áll, de azonos pontszámmal a fordulóban még nem játszó győr ETO FC-vel. Az FTC jövő csütörtökön az Európa-ligában a Ludogorec vendégeként lép pályára.
NB I, 22. forduló
Zalaegerszeg–FTC 2–1 (1–0)
Gól: Calderon (64.), Sbribek (88. – büntető), Lima (90+8.) ill., Ötvös (13.)
Kiállítva: Cissé (28.)
