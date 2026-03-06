Zelenszkij környékezte meg a Fradi korábbi kulcsemberét, aki Magyarországra pályázik

Szerhij Rebrov az interjú során igyekezett tisztázni egy félreértést is, az NL-sorsolás után ugyanis nagy visszhangot kapott reakciója, miszerint „nem örül a magyaroknak”. „Sokan félreértették a mondandómat. Mindössze arról volt szó, hogy valaki nekem szegezte a kérdést, én pedig annyit válaszoltam rá, hogy nem örülök. A magyar válogatott rendkívül erős, topfutballistái vannak, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos játéka is nagyon tetszik. El tudtam volna képzelni könnyebb riválist is abból a kalapból. A magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érzek, szeretem az országot.”