Zelenszkij környékezte meg a Fradi korábbi kulcsemberét, aki Magyarországra pályázik

2026. március 06. 11:28

Szerhij Rebrov jelenleg az ukrán labdarúgó-válogatottat irányítja, de el tudná képzelni magát Marco Rossi utódjaként is. A Fradi korábbi edzője elárulta, maga Volodimir Zelenszkij elnök kérte fel szövetségi kapitánynak.

2026. március 06. 11:28
Nagyinterjút készített az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával, Szerhij Rebrovval a Nemzeti Sport. A Ferencváros korábbi edzője marbellai otthonában fogadta a sportnapilapot. 

REBROV, Szerhij Ukrajna Zelenszkij
Szerhij Rebrov szíve Ukrajnáért dobog, ezért is fogadta el Volodimir Zelenszkij felkérését / Fotó: Ronald Wittek

 

Maga Zelenszkij elnök hívta fel

A Fraditól anno viharos körülmények között távozó szakembert annak kapcsán kérdezték, hogy az ukrán válogatott nemrég a mieinkkel került egy csoportba a Nemzetek Ligája 2026-os sorsolásán. Rebrov elmondta, a fókusz most természetesen a soron következő, svédek elleni világbajnoki pótselejtezőn van, de arról is beszélt, hogy maga Volodimir Zelenszkij elnök kérte fel őt szövetségi kapitánynak:

Az al-Ainnál dolgoztam, és azzal hívott fel, hogy szükségük van rám. Egykori csapattársam, Andrij Sevcsenko is győzködött, mondván, az ukrán embereknek reményt kell adnom. Felelősséget érzek a hazám iránt, nem tudtam nemet mondani.”

Ennél sokkal érdekesebb fordulat, hogy Rebrov mintegy önként „bejelentkezett” egy esetleges jövőbeli magyar szövetségi kapitányi megbízatásra is: mint mondta,

szívesen irányítaná a magyar válogatottat, mert imádja Magyarországot, a magyar embereket, ha úgy hozná a sors, szívesen visszatérne hazánkba.

A nemrég Kijevbe látogató szakember természetesen az ukrajnai állapotokról is szót ejtett, nem normálisnak nevezve a hazájában uralkodó háborús helyzetet:

Most, hogy Dubajban becsapódott egy-két drón, mindenki erről a szörnyűségről beszél, de az senkit sem érdekel, hogy mi, ukránok immár negyedik éve így éljük az életünket.

A televízióban más a híreket nézni, és más, amikor a találatok a te házadat vagy az ismerősödét érik. Az emberek mindenesetre megpróbálnak a körülményekhez képest normális életet élni, iskolába járni, étterembe, szórakozóhelyekre” – magyarázta az egykori Fradi-edző, aki hozzátette, a háború után szeretne családjával hazatérni Kijevbe, hiszen, mint mondta, az az ő igazi otthonuk. 

Szerhij Rebrov az interjú során igyekezett tisztázni egy félreértést is, az NL-sorsolás után ugyanis nagy visszhangot kapott reakciója, miszerint „nem örül a magyaroknak”. „Sokan félreértették a mondandómat. Mindössze arról volt szó, hogy valaki nekem szegezte a kérdést, én pedig annyit válaszoltam rá, hogy nem örülök. A magyar válogatott rendkívül erős, topfutballistái vannak, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos játéka is nagyon tetszik. El tudtam volna képzelni könnyebb riválist is abból a kalapból. A magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érzek, szeretem az országot.”

Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

***

