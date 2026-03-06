Zelenszkij környékezte meg a Fradi korábbi kulcsemberét, aki Magyarországra pályázik

szívesen irányítaná a magyar válogatottat, mert imádja Magyarországot, a magyar embereket, ha úgy hozná a sors, szívesen visszatérne hazánkba.
A nemrég Kijevbe látogató szakember természetesen az ukrajnai állapotokról is szót ejtett, nem normálisnak nevezve a hazájában uralkodó háborús helyzetet:
Most, hogy Dubajban becsapódott egy-két drón, mindenki erről a szörnyűségről beszél, de az senkit sem érdekel, hogy mi, ukránok immár negyedik éve így éljük az életünket.
A televízióban más a híreket nézni, és más, amikor a találatok a te házadat vagy az ismerősödét érik. Az emberek mindenesetre megpróbálnak a körülményekhez képest normális életet élni, iskolába járni, étterembe, szórakozóhelyekre” – magyarázta az egykori Fradi-edző, aki hozzátette, a háború után szeretne családjával hazatérni Kijevbe, hiszen, mint mondta, az az ő igazi otthonuk.
Szerhij Rebrov az interjú során igyekezett tisztázni egy félreértést is, az NL-sorsolás után ugyanis nagy visszhangot kapott reakciója, miszerint „nem örül a magyaroknak”. „Sokan félreértették a mondandómat. Mindössze arról volt szó, hogy valaki nekem szegezte a kérdést, én pedig annyit válaszoltam rá, hogy nem örülök. A magyar válogatott rendkívül erős, topfutballistái vannak, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos játéka is nagyon tetszik. El tudtam volna képzelni könnyebb riválist is abból a kalapból. A magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érzek, szeretem az országot.”