Most már „hivatalos”: Ukrajna kötésig áll a magyar választási kampányban – a cél Orbán megbuktatása, bármi áron

Nem kellett volna, hogy így legyen, hiszen a magyar­–ukrán kapcsolatok egyáltalán nem indultak rosszul. A Szovjetunió szétesése után Magyarország az elsők között ismerte el Ukrajnát, elsőként nyitott Kijevben nagykövetséget, és még azt a szívességet is megtette a fiatal országnak, hogy nem bolygatta – bár megtehette volna – Kárpátalja státuszának kérdését. Emlékezetes: 1991. december 1-jén Kárpátalján egy időben zajlott le az első ukrán elnökválasztás, illetve népszavazás két kérdésről, Ukrajna függetlenségéről, illetve arról, hogy Kárpátalja különleges önkormányzó területi státuszban, azaz területi autonómiával csatlakozzon Ukrajnához.

A kárpátaljaiak előbbit 90,13, utóbbit 78 százalékos arányban támogatták, s egyáltalán nem túlzás azt feltételezni, hogy az autonómia ígérete nélkül az Ukrajnához való csatlakozást jóval kisebb arányban szavazták volna meg a kárpátaljaiak, ha megszavazták volna egyáltalán. Az autonómiából azonban nem lett semmi, a törvényhozás szabotálta a népszavazás eredményének érvényesítését, Kárpátalja jogi értelemben ma ugyanúgy egy oblaszty a sokból, mintha mi sem történt volna 1991. december 1-jén. Magyarország ezt a problémát hangsúlyosan soha nem vetette fel, az Orbán-kormányok alatt sem. A magyar–ukrán viszony összességében is partnerinek volt mondható, hazánk támogatta Ukrajna európai uniós törekvéseit, a magyar kisebbség helyzete pedig Kárpát-medencei összehasonlításban egyáltalán nem volt rossz.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Ellenség lett Magyarország

Mindez azonban megváltozott a 2014-es első orosz agresszió után. Ekkor váltak hangsúlyossá a kijevi politika azon vonásai, amelyek azóta is mérgezik a magyar–ukrán viszonyt: az agresszív etnohomo­genizáló nacionalizmus – amely egy etnikai és vallási szempontból sokszínű országban teljességgel értelmezhetetlen – és a buta, arrogáns óvatlanság, amellyel Ukrajna a szomszédos országok érdekeit érintő szakpolitikai kérdésekhez közelít.