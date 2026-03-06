Most már „hivatalos”: Ukrajna kötésig áll a magyar választási kampányban – a cél Orbán megbuktatása, bármi áron

A Krím orosz annexiója, valamint a Donecki és a Luhanszki terület bizonyos részeinek megszállása után felhorgadó nacionalista érzülettől vezérelve a törvényhozás megkísérelte eltörölni az állami nyelvpolitika alapelveit szabályozó, megengedő szellemiségű, Kivalov–Kolesznyicsenko-féle törvényt. A 2012-es jogszabály engedte a kisebbségi nyelvek hivatalos vagy oktatási használatát azokon a területeken, ahol a nyelvet legalább a helyiek tíz százaléka beszéli. Tízszázaléknyi orosz ajkút Ukrajna bármely pontján találni, így az orosz az ukránnal lényegében párhuzamos államnyelvként működött – de a törvény védte a kis területen, kompaktan élő kárpátaljai tömbmagyarság nyelvhasználatát is.
2014-től a nyelvi kisebbségek bizonytalanságban éltek, a 2019 óta érvényben lévő nyelvtörvény pedig súlyosan korlátozta a kisebbségi nyelvek használatának jogát közigazgatási, oktatási és kulturális intézményekben. Emellett a 2017-ben bevezetett új oktatási törvény nyelvpolitikával foglalkozó 7. cikke az általános iskola felső tagozatától kezdve lényegében kiirtotta a kisebbségi nyelveket az oktatásból, s ezzel párhuzamosan elkezdődött a kárpátaljai magyar iskolák és az egyetlen potens magyar párt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vegzálása; a szervezet vezetője, Brenzovics László ma is magyarországi száműzetésben él.
A nyelvi és az oktatási törvény minden valószínűség szerint arra volt kétségbeesett kísérlet, hogy a független történelmének többségében alapvetően orosz ajkú ország lehetőleg ne az őt 2022. februárban megtámadó agresszor nyelvét beszélje. A kísérlet értelmetlenségét jól mutatja, hogy a Magyarországot kipécéző ukrán nacionalista szakértők nyilatkozatainak jelentős része ma is orosz nyelvű tévéadásokban, YouTube-csatornákon hangzik el, oroszul. Az alapvetően is hiábavaló törekvéssel viszont sikerült elrontani a kiváló magyar–ukrán kapcsolatot, amelyet azóta is mérgez, hogy a sértett büszkeségű ország nem hajlandó visszakozni az értelmetlen hibából – sőt újabb és újabb érveket gyárt arra, hogy a magyar igények miért nem jogosak.
Az Európai Bizottság számára legyártott legfrissebb ukrán narratíva szerint Magyarország „Viktor Janukovics elnök alkotmányának” visszaállítását szeretné elérni, felszámolva az egységes ukrán nemzetállamot. Magyarország azonban az orosz nyelv státuszára vonatkozóan semmiféle elvárást nem támaszt. Amennyiben Kijev feltétlenül diszkriminálni óhajt a nyelvek között, a Kárpátalján őshonos magyar nyelv védelmét pont ugyanúgy meg tudná oldani, ahogyan a krími tatárok nyelvének védelmét is.
2022. február 24-e óta tovább mérgezi a kétoldalú kapcsolatot, hogy a nyelvtörvény és az oktatási törvény kapcsán tanúsított stratégiai „éleslátást” Ukrajna a honvédő háborújára is alkalmazza. 2022 ősze óta romló katonai helyzete ellenére nem hajlandó engedményeket tenni; márpedig a háború folytatása folyamatosan feljebb és feljebb srófolja a béke árát.