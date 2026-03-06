Ft
tisza párt horváth lóránt laczó ukrán

Tiszához köthető ügyvédi iroda védi a pénzmosás gyanúja miatt lekapcsolt ukránokat

2026. március 06. 19:36

Több tízmillió eurót, dollárt és 9 kilogramm aranyat foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a TEK kapcsolt le Magyarországon. Az ügy érdekessége, hogy a pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn.

2026. március 06. 19:36
null
Kovács András
Kovács András

Az ukrán állami takarékbank alkalmazottjait tartóztatták fel a TEK emberei, akik az ukrán külügy szerint Ausztriába tartottak, készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Az ukránok által szállított készpénzt – 40 millió eurót, 35 millió dollárt –, valamint 9 kilogramm aranyat a magyar hatóságok lefoglalták.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt – mindez a 24.hu-nak adott interjúból derült ki. Az egész ügyben fontos szempont, hogy 

Horváth ügyvédi irodájában dolgozik immáron ügyvédként a kiugrott bíró, Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz.

Laczó Adrienn teljes mértékben a Tisza Párt embere

Laczó rengeteg szálon kötődik Magyar Péter pártjához. „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban.  


Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr ismét sokat beszélt?

Tarr büszkén mesélte, hogy Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek. 

„Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása” – fogalmazott Tarr.

Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja a Facebookon:

Laczó 2025. január 24-én előadást tartott a Tisza Párt discord-csatornáján:

Laczó előadást is tartott a tiszásoknak

Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó egyébként Juszt László baloldali újságíróval beszélgetett. Ebből többek között kiderült, hogy szerinte a jogállamot „hát ha nem is kell megerőszakolni, de okosan kell használni”. 

 

Összességében teljesen egyértelmű, hogy a Horváth Lóránt irodájában dolgozó, a Tisza Párthoz több szálon kötődő, korábban „kiugrott bíróként” ismert Laczó Adrienn egyáltalán nem egy mellékszereplő Magyar Péter alakulatában. Jól mutatja ezt, hogy Laczó többször is nyilatkozhatott, valamint előadást is tarthatott igazságügyi kérdésekről. A fenti fejlemények pedig ismét alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt és az ukránok között nagyon szoros szálak lehetnek. 

Nyitókép: Talpra magyarok 

 

