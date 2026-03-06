Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz tisza párt volodimir zelenszkij szijjártó péter magyarország eu ukrajna orbán viktor

Páratlan időzítés: Ruszin-Szendi Romulusz kiállt a Magyarországot fenyegető ukránok mellett

2026. március 06. 10:51

Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetése után egy órával a Tisza Párt ukránbarát katonai szakértője is kiakadt azon, hogy Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt.

2026. március 06. 10:51
null

Hosszú Facebook-posztban állt ki Ukrajna mellett a lakossági fórumokra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője. A botrányt botrányra halmozó politikus azon akadt ki, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter a vétókkal „rendszeresen blokkolja az EU egységes politikáját” – csakhogy ez momentán azt jelenti, hogy Magyarország azért vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Volodimir Zelenszkij olajblokáddal zsarolja a magyar kormányt.

Válaszképpen az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, szűk egy órával később pedig Ruszin-Szendi Romulusz ugyancsak a magyar vétó miatt háborodott fel. A kormányfő egyébként azt mondta: a halálos fenyegetés nem róla, hanem Magyarországról szól.

A tiszás exkatona volt az, aki a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt, a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Slava Ukraini!" (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajnával kapcsolatban aktív kapcsolatom nem is lehet. Azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok. De, ha odakerülünk, lesznek telefonszámok

– mondta korábban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőmentés

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. március 06. 17:25
Valahogy a Bubó doktor Ursulája és gyerekkorom mesekaraktere, Mazsola szerelemgyerekének tűnik....
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 06. 16:32
SOHA TOBBE BALOLDALT !es nincs baj
Válasz erre
2
0
iphone-13
2026. március 06. 16:11
LE KELL CSUKNI EZT A HAZAÁRULÓ SENKIT
Válasz erre
4
0
Mindenhova
2026. március 06. 14:37
"Azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok." Még magyarul fogalmazni sem tud a kretén, de annyit azért tudhatna, h. most is így tudjuk :D Persze ő szeretne újra Начальник Генерального штаба titulusba visszatelepedni, vagy ha változnak az idők jó lesz a Generalinspekteur der Bundeswehr is, nem válogatós a lelkem :D
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!