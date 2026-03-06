Páratlan időzítés: Ruszin-Szendi Romulusz kiállt a Magyarországot fenyegető ukránok mellett
2026. március 06. 10:51
Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetése után egy órával a Tisza Párt ukránbarát katonai szakértője is kiakadt azon, hogy Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt.
2026. március 06. 10:51
3 p
0
33
76
Mentés
Hosszú Facebook-posztban állt ki Ukrajna mellett a lakossági fórumokra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője. A botrányt botrányra halmozó politikus azon akadt ki, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter a vétókkal „rendszeresen blokkolja az EU egységes politikáját” – csakhogy ez momentán azt jelenti, hogy Magyarország azért vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Volodimir Zelenszkij olajblokáddal zsarolja a magyar kormányt.
Válaszképpen az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, szűk egy órával később pedig Ruszin-Szendi Romulusz ugyancsak a magyar vétó miatt háborodott fel. A kormányfő egyébként azt mondta: a halálos fenyegetés nem róla, hanem Magyarországról szól.
A tiszás exkatona volt az, aki a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt, a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Slava Ukraini!" (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.