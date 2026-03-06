Páratlan időzítés: Ruszin-Szendi Romulusz kiállt a Magyarországot fenyegető ukránok mellett

Hosszú Facebook-posztban állt ki Ukrajna mellett a lakossági fórumokra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője. A botrányt botrányra halmozó politikus azon akadt ki, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter a vétókkal „rendszeresen blokkolja az EU egységes politikáját” – csakhogy ez momentán azt jelenti, hogy Magyarország azért vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Volodimir Zelenszkij olajblokáddal zsarolja a magyar kormányt.

Válaszképpen az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, szűk egy órával később pedig Ruszin-Szendi Romulusz ugyancsak a magyar vétó miatt háborodott fel. A kormányfő egyébként azt mondta: a halálos fenyegetés nem róla, hanem Magyarországról szól.

A tiszás exkatona volt az, aki a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt, a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Slava Ukraini!" (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.