Rémisztő felvétel: még a Zsidó Kiválóságok Házában is „hullámot vetett vesetájon” Ruszin-Szendi Romulusz zakója

Ruszin-Szendi azon kevés Tisza-arc egyike, aki régóta kitart Magyar Péter mellett, és egyelőre a párt elnöke sem hajlandó lemondani róla, pedig a volt katona botrányt botrányra halmoz – nem a fegyverviselési ügye az első, ami még a párt szimpatizánsait is sokkolta.

Szépen haladt a katonai karrierje, egészen a Magyar Honvédség főparancsnokságáig vitte. Aztán hirtelen idő előtt leváltották, megsértődhetett, leszerelt, és beállt Magyar Péter mögé. Azóta rázós ügyek derülnek ki róla.

A volt vezérkari főnököt 2023. április 27-én, két év szolgálat után Novák Katalin köztársasági elnök felmentette tisztségéből. Időközben nyilvánosságra került, hogy a volt katonai vezetőnek Dunakeszin 928 millió forintért építettek/újítottak fel állami pénzből szolgálati villát. (A Honvédség vezetői a törvény szerint szolgálati villára jogosultak, ám a korábbi vezetők lakóépületei legfeljebb hatodába kerültek Ruszin-Szendi házának, ami még az elmúlt időszak ingatlanár-emelkedései mellett is kirívó különbség – a szerk.).

A Tisza Párt szakpolitikusa nem adott magyarázatot arra, hogy miként kerülhetett az épület üvegfelületeire a monogramja és a családi címere. De nem a címer volt az egyetlen nagy értékű beruházás az épületben, hiszen a Ruszin-Szendi által használt villában számos luxuscikk megtalálható volt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) cáfolta Ruszin-Szendi és a Tisza Párt állításait, miszerint az egykori tábornok nem volt tisztában a szolgálati ingatlanba beszerzett luxusberendezések költségeivel.

Az is kiderült, hogy a volt katonai vezetőn esztétikai célú műtéte(ke)t végeztek a Honvédkórházban. A műtétért Ruszin-Szendi nem fizetett térítési díjat, az egyértelműen nem gyógyászati céllal végzett orvosi beavatkozást költségei közvetlenül az intézményt terhelték. Mivel a 2022. április 14-én történt zsírleszívás idején a Honvédkórház egésze a vezérkari főnök alá tartozott, a történtek a közpénzek jogtalan felhasználásának gyanúja mellett a hatalommal való visszaélés gyanúját is felvetik.