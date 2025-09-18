Ezeket a törvényeket sérthette meg Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverviseléssel

Mint ismert: Ruszin-Szendi Romulusz Szeghalmon a helyi Tisza Sziget rendezvényén úgy adott elő, hogy a ruházata alatt rejtve egy maroklőfegyvert tartott magánál. Ezt a tényt ő maga és Magyar Péter is elismerte. Azt is megírtuk, hogy még a volt balos honvédelmi miniszter szerint is szabálysértést követhetett el Ruszin-Szendi a fegyverviseléssel.

Juhász Ferenc szerint ugyanis a volt vezérkari főnöknek fegyvertartási engedélye ugyan lehetett – bár még ez sem tisztázott –, érvényes fegyverviselési engedélye viszont valószínűleg nem. Juhász szerint, ha Ruszin-Szendinek lett volna fegyverviselési engedélye, akkor azt leírta volna. „Ebben egészen biztosak lehetünk, hogy ilyen nem volt neki” – szögezte le a volt honvédelmi miniszter.

Egészen friss hír az üggyel kapcsolatban, hogy a rendőrség közölte: szabálysértési előkészítő eljárás indult Ruszin-Szendi ügyében. Mint írják: „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit.

A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.”