Trump döntésére vár Zelenszkij egy kulcsfontosságú kérdésben: újabb drámai fordulat közeleg a háborúban

Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak Donald Trump amerikai elnökkel az esetleges amerikai csapatok Ukrajnában történő állomásoztatásáról. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a döntés kizárólag az Egyesült Államok elnökének kezében van, mivel az amerikai katonák mozgásáról az Egyesült Államok hozza meg a végső döntést. Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szívesen fogadná az amerikai csapatokat biztonsági garanciaként.

Az ukrán elnök keddi nyilatkozata szerint a tárgyalásokban a Trump által vezetett amerikai kormány mellett a Hajlandók Koalíció képviselői is részt vesznek. Zelenszkij kiemelte: