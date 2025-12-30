Trump döntésére vár Zelenszkij egy kulcsfontosságú kérdésben: újabb drámai fordulat közeleg a háborúban

Kitálalt Zelenszkij volt tanácsadója: az atomháborút kockáztatta Ukrajna ezzel a lépéssel
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak Donald Trump amerikai elnökkel az esetleges amerikai csapatok Ukrajnában történő állomásoztatásáról. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a döntés kizárólag az Egyesült Államok elnökének kezében van, mivel az amerikai katonák mozgásáról az Egyesült Államok hozza meg a végső döntést. Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szívesen fogadná az amerikai csapatokat biztonsági garanciaként.
Az ukrán elnök keddi nyilatkozata szerint a tárgyalásokban a Trump által vezetett amerikai kormány mellett a Hajlandók Koalíció képviselői is részt vesznek. Zelenszkij kiemelte:
„Őszintén szólva, ezt csak az Egyesült Államok elnöke erősítheti meg.
Ezek amerikai csapatok, ezért az ilyen döntéseket Amerika hozza meg. Természetesen tárgyalunk erről Trump elnökkel és a Hajlandók Koalíciójának képviselőivel is.”
Korábban Donald Trump is nyilatkozott arról, hogy jelentős előrehaladás történt a háború befejezésére irányuló tárgyalásokban, miután találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago rezidencián.
