Trump döntésére vár Zelenszkij egy kulcsfontosságú kérdésben: újabb drámai fordulat közeleg a háborúban

2025. december 30. 20:58

Ukrajna szívesen fogadná az amerikai csapatokat biztonsági garanciaként.

2025. december 30. 20:58
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak Donald Trump amerikai elnökkel az esetleges amerikai csapatok Ukrajnában történő állomásoztatásáról. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a döntés kizárólag az Egyesült Államok elnökének kezében van, mivel az amerikai katonák mozgásáról az Egyesült Államok hozza meg a végső döntést. Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szívesen fogadná az amerikai csapatokat biztonsági garanciaként.

Az ukrán elnök keddi nyilatkozata szerint a tárgyalásokban a Trump által vezetett amerikai kormány mellett a Hajlandók Koalíció képviselői is részt vesznek. Zelenszkij kiemelte: 

Őszintén szólva, ezt csak az Egyesült Államok elnöke erősítheti meg.

Ezek amerikai csapatok, ezért az ilyen döntéseket Amerika hozza meg. Természetesen tárgyalunk erről Trump elnökkel és a Hajlandók Koalíciójának képviselőivel is.”

Korábban Donald Trump is nyilatkozott arról, hogy jelentős előrehaladás történt a háború befejezésére irányuló tárgyalásokban, miután találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago rezidencián. 

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

elfújta az ellenszél
2025. december 30. 21:38
Trump a homokszem a háborús gépezetben. Ha sikerült volna lelőni, és most a Kamala-Ursula-Tiszapéter riadólánc továbbítaná Soros csatakiáltását, akkor elképzelni se meri a zember, hová jutottak volna a dolgok.
dojire
2025. december 30. 21:38 Szerkesztve
A békefeltételeket nem a vesztésre állóval kell egyeztetni. Azt a győzelemre álló közli, hogy milyen feltételek mentén szüntetné be a további harcokat. Amit aztán a vesztésre álló úgy ahogy van változtatások nélkül vagy elfogad vagy nem. Ha elfogadja, béke lesz. Ha nem, akkor folytatódik a háború mindaddig, míg teljesen le nem győzik és úgy lesz béke. Ezek az opciók vannak. Nincs más. Hogy Zelenszkij és kis barátai mit szeretnének, kurvára nem érdekel senkit. Arról nem érdemes beszélni sem. Az oroszok nem egyezkednek, hanem közlik a feltételeiket. Amit a másik harcoló fél vagy elfogad vagy nem. De nem a vesztésre álló fogja diktálni a feltételeket. Mi a fenéről tárgyal egyáltalán Zelenszkijjel? Egy év és Ukrajna nem lesz. Neki nincsenek opciói. Ő csak esélyt kap egy kevesebb veszteséggel járó lezárásra. Vagy mindent elveszít.
Hobby024
2025. december 30. 21:32
A béke szeplőtelen galambjának pontosan Ukrajna és az orosz haderővel való szembenállás hiányzik? Ott van neki Kína. Tajvannál nem a legrózsásabb a helyzet. Nigériában üldözik a keresztényeket, oda is be kell vonulni. Venezuela egy drogmétely, a világ és az USA ifjúságának megrontója. A mai hírek szerint a béketeremtő megint háborúval fenyegeti Iránt, ha nem úgy táncol, ahogy ő fütyül. Persze akinek egy mákszemnyi esze van az tudja, hogy Tajvan a chipgyártás központja és a világ béketeremtője nem mondhat le róla. Venezuelát, Nigériát és Iránt meg szinte elönti az olaj annyi van belője. Békét kell ott teremteni, csak bele ne törjön a protézise!
dojire
2025. december 30. 21:32 Szerkesztve
Nem győzködnie kell és alkudoznia vele, hanem elvennie tőle minden amerikai támogatást. Azonnal és teljes körűen. Aztán adni a kezébe egy tollat. Egy visszautasíthatatlan ajánlattal.
