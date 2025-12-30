Olekszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori bizalmasa szerint sokkal súlyosabb célja volt annak a dróntámadásnak, amelyet hétfőn kísérelt meg Ukrajna Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen – írta az EurAsia Daily. Aresztovics szerint a létesítmény nem csupán Vlagyimir Putyin rezidenciája, hanem egy nukleáris háború esetén a fegyveres erők irányítására szolgáló különleges parancsnoki központ is.

Aresztovics nyugati forrásokra hivatkozva nyilatkozott erről, hangsúlyozva, hogy a támadás célpontja egy föld alatti és felszíni épületekkel, kommunikációs központokkal rendelkező komplexum volt – lényegében egy „egész város”. Szerinte ez összehasonlítható azzal, mintha valaki az amerikai elnök repülőgépét támadta volna meg. Hozzátette: az ukrán drónok a kommunikációs központok felé tartottak, de nem érték el a céljukat.