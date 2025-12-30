Ft
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump

Kitálalt Zelenszkij volt tanácsadója: az atomháborút kockáztatta Ukrajna ezzel a lépéssel

2025. december 30. 18:15

Olekszij Aresztovics elmondta, mi lehetett Kijev valódi célja a Putyin rezidenciája elleni támadással.

2025. december 30. 18:15
null

Olekszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori bizalmasa szerint sokkal súlyosabb célja volt annak a dróntámadásnak, amelyet hétfőn kísérelt meg Ukrajna Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen – írta az EurAsia Daily. Aresztovics szerint a létesítmény nem csupán Vlagyimir Putyin rezidenciája, hanem egy nukleáris háború esetén a fegyveres erők irányítására szolgáló különleges parancsnoki központ is.

Aresztovics nyugati forrásokra hivatkozva nyilatkozott erről, hangsúlyozva, hogy a támadás célpontja egy föld alatti és felszíni épületekkel, kommunikációs központokkal rendelkező komplexum volt – lényegében egy „egész város”. Szerinte ez összehasonlítható azzal, mintha valaki az amerikai elnök repülőgépét támadta volna meg. Hozzátette: az ukrán drónok a kommunikációs központok felé tartottak, de nem érték el a céljukat.

Az egykori tanácsadó kiemelte, hogy a támadás az orosz stratégiai nukleáris erők irányítóközpontját érintette, ami bármely nukleáris hatalom doktrínája szerint akár nukleáris válaszlépést is indokolhat.

Véleménye szerint ez a kubai rakétaválság óta a legsúlyosabb provokáció, amely egyértelműen a béketárgyalások és Donald Trump közvetítői erőfeszítései ellen irányult. Aresztovics szerint Zelenszkij európai támogatással Trump ellen játszik, és igyekszik elhúzni a tárgyalásokat.

Nyitókép forrása: Mikhail METZEL / POOL / AFP

johannluipigus
2025. december 30. 18:56
Csodálom Oroszország Anyácska türelmét a pimasz kazárokkal szemben.
ertonszena
2025. december 30. 18:55 Szerkesztve
Most akkor ez az Aresztovics vagy egy Putyin-pincsi, vagy igazat mond, és Nyugaton azért csak újságírók "szagértik" meg, hogy nem is volt ilyen támadás, mert a valódi katonai és a politikai szereplők pontosan tudják, hogy nagyon is volt, és azt is, hogy az ügy mennyire súlyos. Segítek: bé.
mnmn
2025. december 30. 18:49
Az is érdekes, hogy a "mindenre hajlandó koala" kussol az ügyben.
esvany-0
2025. december 30. 18:43
Szóval a nem létező dróntámadásnak létező céljai voltak és a (szintén nem létező) drónok az orosz stratégiai nukleáris erők irányítóközpontja felé (nem) tartottak. Már majdnem világos...
