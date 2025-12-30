„Háborút akar a büdös kijevi fattyú”, veszélyben Putyin szerelmi fészke – Medvegyev is megszólalt a Putyin elleni támadásról
A nemzetközi sajtó még nem biztos benne, hogy az egyáltalán megtörtént.
Olekszij Aresztovics elmondta, mi lehetett Kijev valódi célja a Putyin rezidenciája elleni támadással.
Olekszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori bizalmasa szerint sokkal súlyosabb célja volt annak a dróntámadásnak, amelyet hétfőn kísérelt meg Ukrajna Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen – írta az EurAsia Daily. Aresztovics szerint a létesítmény nem csupán Vlagyimir Putyin rezidenciája, hanem egy nukleáris háború esetén a fegyveres erők irányítására szolgáló különleges parancsnoki központ is.
Aresztovics nyugati forrásokra hivatkozva nyilatkozott erről, hangsúlyozva, hogy a támadás célpontja egy föld alatti és felszíni épületekkel, kommunikációs központokkal rendelkező komplexum volt – lényegében egy „egész város”. Szerinte ez összehasonlítható azzal, mintha valaki az amerikai elnök repülőgépét támadta volna meg. Hozzátette: az ukrán drónok a kommunikációs központok felé tartottak, de nem érték el a céljukat.
Az egykori tanácsadó kiemelte, hogy a támadás az orosz stratégiai nukleáris erők irányítóközpontját érintette, ami bármely nukleáris hatalom doktrínája szerint akár nukleáris válaszlépést is indokolhat.
Véleménye szerint ez a kubai rakétaválság óta a legsúlyosabb provokáció, amely egyértelműen a béketárgyalások és Donald Trump közvetítői erőfeszítései ellen irányult. Aresztovics szerint Zelenszkij európai támogatással Trump ellen játszik, és igyekszik elhúzni a tárgyalásokat.
