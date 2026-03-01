Kilenc iráni hadihajót süllyesztett el eddig az amerikai hadsereg

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Az amerikai hadsereg kilenc iráni hadihajót semmisített meg eddig, és folytatja a többi üldözését is – jelentette be vasárnap Donald Trump.
Folyamatosan csapásokat mér az iráni haditengerészet hajóira az amerikai hadsereg, a cél az, hogy megakadályozzák a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros Irán általi lezárását – ezen keresztül áramlik ugyanis a világ olajellátásának körülbelül ötöde.
Donald Trump a Truth Socialon jelentette be, hogy kilenc iráni hadihajót már megsemmisítettek:
„Most értesítettek, hogy megsemmisítettünk és elsüllyesztettünk 9 iráni hadihajót (…). A többit üldözzük. Hamarosan azok is a tenger fenekére kerülnek! Egy másik támadásban nagyrészt megsemmisítettük a haditengerészetük főhadiszállását.”
Az amerikai elnök bejelentését az axios.com-nak egy amerikai védelmi tisztviselő megerősítette.
Mint ismeretes: iráni hadihajók szombaton vész-rádiócsatornán olyan üzeneteket sugároztak, amelyekben a kereskedelmi hajókat figyelmeztették, hogy lezárták a Hormuzi-szorost.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
