hormuzi - szoros irán donald trump

Kilenc iráni hadihajót süllyesztett el eddig az amerikai hadsereg

2026. március 01. 20:25

Az amerikai hadsereg kilenc iráni hadihajót semmisített meg eddig, és folytatja a többi üldözését is – jelentette be vasárnap Donald Trump.

2026. március 01. 20:25
null

Folyamatosan csapásokat mér az iráni haditengerészet hajóira az amerikai hadsereg, a cél az, hogy megakadályozzák a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros Irán általi lezárását – ezen keresztül áramlik ugyanis a világ olajellátásának körülbelül ötöde.

Donald Trump a Truth Socialon jelentette be, hogy kilenc iráni hadihajót már megsemmisítettek:

„Most értesítettek, hogy megsemmisítettünk és elsüllyesztettünk 9 iráni hadihajót (…). A többit üldözzük. Hamarosan azok is a tenger fenekére kerülnek! Egy másik támadásban nagyrészt megsemmisítettük a haditengerészetük főhadiszállását.” 

Az amerikai elnök bejelentését az axios.com-nak egy amerikai védelmi tisztviselő megerősítette.

Mint ismeretes: iráni hadihajók szombaton vész-rádiócsatornán olyan üzeneteket sugároztak, amelyekben a kereskedelmi hajókat figyelmeztették, hogy lezárták a Hormuzi-szorost.

MTI/EPA/Vantor

Gyuri05
2026. március 01. 21:07
Az USA anyahajóit, mikor lövik már ki?
counter-revolution
2026. március 01. 20:28
Kohán erre Matyizik.
