Lángol a Közel-Kelet: olajválság a láthatáron, jöhet az aranykor vagy a teljes összeomlás

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla: szombat reggel az Egyesült Államok és Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. A légicsapások során sikeresen likvidálták Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfelsőbb vezetőjét, valamint a rezsim több kulcsfontosságú tagját. Az izraeli hadsereg jelentése szerint 24 óra leforgása alatt több mint 1000 bombát dobtak le katonai célpontokra.

Vasárnap válaszul Irán rakéták garmadáját lőtte ki Izraelre valamint az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseire: találat érte Bahreint, Kuvaitot, Ománt és az Egyesült Arab Emirátusokat, és több rakétát és drónt hatástalanítottak Jordánia, Szaúd-Arábia, Katar és Irak légterében. Bár Irán elsősorban az amerikai bázisokat célozta meg, civil infrastuktúrát is találat ért. Ez ahhoz vezetett, hogy a szunnita hatalmak közül többen, köztük Szaúd-Arábia is támogatását fejezte ki az amerikai akció iránt. Miközben a háború eszkalálódott az olaj ára 10 százalékkal nőtt a piacokon, és félő, hogy a sarokba szorított Irán rezsim olajválságot próbál okozni, hogy így biztosítsa a túlélését.