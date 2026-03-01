Magyarnak lenni Amerikában – Antal-Ferencz Ildikó új könyvéről

Mint a szerző írja a második kötet előszavában: „Az első évben elsősorban keleti parti magyarokról írtam riportokat és interjúkat, de idővel tudatosan tágítottam (földrajzilag és szervezetileg is) riportjaim témáját és interjúalanyaim körét; azzal a céllal, hogy még széleskörűbben mutathassam be az észak-amerikai magyar diaszpóra gazdag múltját, sorsának alakulását és várható jövőjét. Így született meg a második év során közel száz újabb írás, amelyek többsége egyéni életútinterjú, de ezúttal is vannak köztük beszámolók és magyar ünnepekhez kapcsolódó körkérdések is. Ebbe a második kötetbe beválogatott negyven beszélgetés alanyai immár nemcsak helyi magyar egyházi és civil szervezetek (külföldi magyar cserkészcsapatok, hétvégi magyar iskolák, magyar házak és klubok, hagyományőrző és néptánccsoportok), hanem több országos szintű magyar diaszpóraszervezet korábbi vagy jelenlegi vezetői és képviselői.”

A két kötet tulajdonképpen Torontótól Texasig, Kaliforniától Floridáig lefedi az észak-amerikai kontinenst, a legkülönfélébb helyi „mag­emberekkel” megismertetve az olvasót, mindenféle kor­osztályból, a legifjabbaktól a legidősebbekig, első generációs kivándorlóktól sokgenerációs amerikás magyarokig.

Nem tudományos munkáról van szó, ami azonban nem vesz el az értékéből, hanem újságírói, friss-ropogós, életszagú interjúkról, tele gondolatokkal, érzelmekkel. Amellett, hogy a kötet a laikusokat tudósítja róluk, az életükről, az amerikai magyarságról, nyilván a tudományos kutatás számára is forrásértékkel bír. Márpedig ilyen munkából nincs sok, sőt valójában alig van, a szerző vállalkozása egyedülálló.

Az amerikai magyarok világa sajátos, sokszínű világ, nagyvárosi és kisvárosi közösségekkel, magyar iskolákkal, hagyományőrző csoportokkal, lapokkal, rádiókkal, néptánctáborral, templomokkal, magyar házakkal, de ott vannak a magyar külképviseletek, a nagykövetség és a konzulátusok is. Egyszerre magyarok és amerikaiak ők, akik egy nem ellenséges, talán támogatónak mondható közegben őrzik magyarságukat, de ezt teljes mértékben önerőből teszik, hiszen az amerikai hagyomány- és szokásrendszer nagy hangsúlyt helyez az önkéntességre, a „csináld magad” felszólítására.