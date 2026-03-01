Ez már valódi háború: bejelentették az első amerikai áldozatokat is az iráni konfliktusban

Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek
Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.
Az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.
Három amerikai katona életét vesztette, további öt pedig súlyosan megsebesült az Iránnal zajló harcok során – közölte az United States Central Command-ra (CENTCOM), azaz az Egyesült Államok katonai központi vezetésére hivatkozva a Times of Israel. Ez az első alkalom, hogy amerikai veszteségekről számolnak be a szombat reggel kirobbant konfliktusban.
A katonai parancsnokság nem hozott nyilvánosságra részleteket arról, pontosan milyen körülmények vezettek a halálesetekhez és a sérülésekhez. Annyit közöltek, hogy az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.
A hivatalos tájékoztatás szerint a súlyosan megsebesült öt katona mellett többen könnyebb repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek. Ők jelenleg orvosi ellátásban részesülnek, és folyamatban van visszatérésük az aktív szolgálatba. A CENTCOM közleménye hangsúlyozza, hogy a jelentős harci műveletek folytatódnak, és az amerikai válaszlépések is zajlanak.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP