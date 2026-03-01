Ft
03. 01.
vasárnap
közel - kelet irán haláleset egyesült államok katona

Ez már valódi háború: bejelentették az első amerikai áldozatokat is az iráni konfliktusban

2026. március 01. 16:33

Az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.

2026. március 01. 16:33
null

Három amerikai katona életét vesztette, további öt pedig súlyosan megsebesült az Iránnal zajló harcok során – közölte az United States Central Command-ra (CENTCOM), azaz az Egyesült Államok katonai központi vezetésére hivatkozva a Times of Israel. Ez az első alkalom, hogy amerikai veszteségekről számolnak be a szombat reggel kirobbant konfliktusban.

A katonai parancsnokság nem hozott nyilvánosságra részleteket arról, pontosan milyen körülmények vezettek a halálesetekhez és a sérülésekhez. Annyit közöltek, hogy az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.

A hivatalos tájékoztatás szerint a súlyosan megsebesült öt katona mellett többen könnyebb repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek. Ők jelenleg orvosi ellátásban részesülnek, és folyamatban van visszatérésük az aktív szolgálatba. A CENTCOM közleménye hangsúlyozza, hogy a jelentős harci műveletek folytatódnak, és az amerikai válaszlépések is zajlanak.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

europész
2026. március 01. 18:15
A haboru az haboru.Mindegy ki inditotta vissza fognak loni mindennel amijuk van.
canadian-deplorable
2026. március 01. 17:57
NATO ellenségei: kifele a NATO-ból. Még ma jelentsétek be, hogy kiálltok.
counter-revolution
2026. március 01. 17:49
Az USA támogatja a magyarok ellen etnocídiumot végrehajtó Ukrajnát. A judeojenki patkánybirodalom támogatja a tetves magyarirtó galíciai zsidóhordát. De a judeojenki patkánybirodalom cseszte szét az orosz-német gazdasági együttműködésen alapuló Európát is. Ha valóban az ukrán férgek robbantották fel a NATO kritikus infrastruktúráját, akkor miért is nem lépett életbe az 5. cikkely? A judeojenki patkánybirodalom az ellenségünk minden szinten.
canadian-deplorable
2026. március 01. 17:42 Szerkesztve
Valaki írja már meg intelligens érvekkel, hogy a magyar állítólagos keresztény jobboldal miért támogatja a keresztény-gyűlölő radikális muszlim terror államot, ami mellesleg a baloldal szövetségese, és Sorosék támogatását élvezi. Ésszerű érveket kérek.
