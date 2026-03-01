Már Magyarországon is érezni az iráni háború hatásait: ezreket érintő változások léptek életbe

Vasárnap összesen 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt – közölte Facebook-oldalán a budapesti repülőtér.

A tájékoztatás szerint az intézkedés mind az induló, mind az érkező járatokat érinti, és a járatok státusza akár egy napon belül is többször változhat.