Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború repülőtér liszt ferenc Magyarország Irán

Már Magyarországon is érezni az iráni háború hatásait: ezreket érintő változások léptek életbe

2026. március 01. 17:33

28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

2026. március 01. 17:33
null

Vasárnap összesen 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt – közölte Facebook-oldalán a budapesti repülőtér.

A tájékoztatás szerint az intézkedés mind az induló, mind az érkező járatokat érinti, és a járatok státusza akár egy napon belül is többször változhat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

A törlések több közel-keleti úti célt érintenek, köztük Tel-Avivot, Dubajt, Abu-Dzabit, Dohát és Ammánt.

A repülőtér üzemeltetője arra figyelmezteti az utasokat, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak saját légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Liszt Ferenc Repülőtér hivatalos felületeit is.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy továbbra is légtérzár van érvényben Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben. Hozzátette, hogy a magyar diplomáciai képviseletek működnek, és további tájékoztatás hétfőn várható.

Ezt is ajánljuk a témában

Dubaj repterét eközben ellepték a luxusvárost elhagyni próbálók, akik azonban nagyon nehéz helyzetben vannak a légikikötőt ért folyamatos iráni dróntámadások miatt.

Nyitókép:Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mantinka
2026. március 01. 17:45
Lehet, hogy ezért is Ukrajna vagy Brüsszel vagy a Tisza párt vagy valamelyik ellenzéki a hibás?
Válasz erre
1
4
mlotta
2026. március 01. 17:41
érzési
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!