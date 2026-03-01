Már Magyarországon is érezni az iráni háború hatásait: ezreket érintő változások léptek életbe

Négyezer fölé emelkedett a közel-keleti háborús térségben rekedt magyarok száma
Szijjártó Péter külügyminiszter arra kérte az ott tartózkodókat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.
28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Vasárnap összesen 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt – közölte Facebook-oldalán a budapesti repülőtér.
A tájékoztatás szerint az intézkedés mind az induló, mind az érkező járatokat érinti, és a járatok státusza akár egy napon belül is többször változhat.
A törlések több közel-keleti úti célt érintenek, köztük Tel-Avivot, Dubajt, Abu-Dzabit, Dohát és Ammánt.
A repülőtér üzemeltetője arra figyelmezteti az utasokat, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak saját légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Liszt Ferenc Repülőtér hivatalos felületeit is.
Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy továbbra is légtérzár van érvényben Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben. Hozzátette, hogy a magyar diplomáciai képviseletek működnek, és további tájékoztatás hétfőn várható.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter külügyminiszter arra kérte az ott tartózkodókat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.
Dubaj repterét eközben ellepték a luxusvárost elhagyni próbálók, akik azonban nagyon nehéz helyzetben vannak a légikikötőt ért folyamatos iráni dróntámadások miatt.
Nyitókép:Hegedüs Róbert