Négyezer fölé emelkedett a közel-keleti háborús térségben rekedt magyarok száma

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen – foglalta össze a szombaton délelőtt kiújult közel-keleti konfliktus eseményeit Szijjártó Péter külügyminiszter.

Alig egy nap leforgása alatt csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán, többek között Dubaj, Doha és a bahreini Manama repterére is. A bombázások miatt az érintett országok légterét lezárták, a szünetelő légitársaságok utasait folyamatosan különböző szálláshelyeken helyezik el – írja a külügyminiszter, és hozzáteszi, Abu Dhabi turisztikai hivatala bejelentette, hogy az ottragadt turisták költségeit átvállalják.