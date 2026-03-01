Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
katar háború dubaj irán Szijjártó Péter

Négyezer fölé emelkedett a közel-keleti háborús térségben rekedt magyarok száma

2026. március 01. 10:17

Szijjártó Péter külügyminiszter arra kérte az ott tartózkodókat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.

2026. március 01. 10:17
null

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen – foglalta össze a szombaton délelőtt kiújult közel-keleti konfliktus eseményeit Szijjártó Péter külügyminiszter.

Alig egy nap leforgása alatt csak az  Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán, többek között Dubaj, Doha és a bahreini Manama repterére is. A bombázások miatt az érintett országok légterét lezárták, a szünetelő légitársaságok utasait folyamatosan különböző szálláshelyeken helyezik el – írja a külügyminiszter, és hozzáteszi, Abu Dhabi turisztikai hivatala bejelentette, hogy az ottragadt turisták költségeit átvállalják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ami a magyarokat érinti, a helyi követségek folyamatosan dolgoznak azon, hogy biztosítsák az ottragadtak biztonságát, és mihamarabb megoldják a hazautazásukat.

„A térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt” 

– számolt be Szijjártó, és a helyi hatóságok utasításainak követésére kérte az ott tartózkodó magyarokat.

A külügyminiszter időközben arról is tájékoztatást adott, hogy Katarban és az Egyesült Arab Emirátusokban továbbra is tartanak a légtérzárak, az Etihad legközelebb hétfőn hajnali 2 órára, a Qatar Airways reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást.

Nyitókép: Fatima Sbair/AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiborg-2
2026. március 01. 13:27
Nem baj, tovább tudnak dubajozni...
Válasz erre
0
0
kohazi
2026. március 01. 12:40
asok hülye ott maradt,hetek óta vonulgat fel az amerikai flotta a térségbe
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2026. március 01. 12:19
Csak várjuk ki a végét, amikor Irán az arab olajkutakat, finomítókat kezdi el lőni!
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2026. március 01. 12:18
Mondjunk le róluk! Ha haza akarnak térni, fogadjanak tevehajcsárokat, azzal elérhetik Izraelt!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!