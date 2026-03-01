Négyezer fölé emelkedett a közel-keleti háborús térségben rekedt magyarok száma

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Szijjártó Péter külügyminiszter arra kérte az ott tartózkodókat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.
A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen – foglalta össze a szombaton délelőtt kiújult közel-keleti konfliktus eseményeit Szijjártó Péter külügyminiszter.
Alig egy nap leforgása alatt csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán, többek között Dubaj, Doha és a bahreini Manama repterére is. A bombázások miatt az érintett országok légterét lezárták, a szünetelő légitársaságok utasait folyamatosan különböző szálláshelyeken helyezik el – írja a külügyminiszter, és hozzáteszi, Abu Dhabi turisztikai hivatala bejelentette, hogy az ottragadt turisták költségeit átvállalják.
Ami a magyarokat érinti, a helyi követségek folyamatosan dolgoznak azon, hogy biztosítsák az ottragadtak biztonságát, és mihamarabb megoldják a hazautazásukat.
„A térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt”
– számolt be Szijjártó, és a helyi hatóságok utasításainak követésére kérte az ott tartózkodó magyarokat.
A külügyminiszter időközben arról is tájékoztatást adott, hogy Katarban és az Egyesült Arab Emirátusokban továbbra is tartanak a légtérzárak, az Etihad legközelebb hétfőn hajnali 2 órára, a Qatar Airways reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást.
