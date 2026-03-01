Magyarország végleg megelégelte: Zelenszkijék beavatkozása a választásokba már súlyos energiabiztonsági fenyegetés

Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: Irán elzárta az olaj útját
Most még nagyobb szükség lenne a Barátság kőolajvezetékre.
A közel-keleti konfliktus következtében még fontosabb lenne, hogy újrainduljon a csővezetékes olajszállítás Magyarországra.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, az iráni Forradalmi Gárda a szombat reggeli izraeli légicsapások, majd az abból kirobbanó konfliktus következtében lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada halad át. Ez súlyos ellátási problémákat okozhat az egész világon, ami jelentős áremelkedéshez, sőt, akár olajhiányhoz is vezethet.
Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap reggel a történtekre reagálva közösségi oldalán hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet rávilágított, mennyire fontos Magyarország számára a Barátság kőolajvezeték működése.
Kifejtette, kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: vagy szárazföldi úton csővezetéken keresztül, vagy hajóval a tengeren. Hangsúlyozta, hogy a frissen kiújult konfliktus miatt az eurázsiai térségben bizonytalanná vált a tengeri kőolajszállítás, ezért Magyarország energiabiztonsága érdekében szárazföldön, csővezetéken kell vásárolni a kőolajat.
„Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!”
– ismételte meg a miniszterelnök korábbi felszólítását Zelenszkijék felé.
