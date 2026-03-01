Ft
zelenszkij szijjártó péter hormuzi - szoros magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna

Magyarország végleg megelégelte: Zelenszkijék beavatkozása a választásokba már súlyos energiabiztonsági fenyegetés

2026. március 01. 07:34

A közel-keleti konfliktus következtében még fontosabb lenne, hogy újrainduljon a csővezetékes olajszállítás Magyarországra.

2026. március 01. 07:34
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, az iráni Forradalmi Gárda a szombat reggeli izraeli légicsapások, majd az abból kirobbanó konfliktus következtében lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada halad át. Ez súlyos ellátási problémákat okozhat az egész világon, ami jelentős áremelkedéshez, sőt, akár olajhiányhoz is vezethet.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap reggel a történtekre reagálva közösségi oldalán hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet rávilágított, mennyire fontos Magyarország számára a Barátság kőolajvezeték működése.

Kifejtette, kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: vagy szárazföldi úton csővezetéken keresztül, vagy hajóval a tengeren. Hangsúlyozta, hogy a frissen kiújult konfliktus miatt az eurázsiai térségben bizonytalanná vált a tengeri kőolajszállítás, ezért Magyarország energiabiztonsága érdekében szárazföldön, csővezetéken kell vásárolni a kőolajat.

„Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!”

 – ismételte meg a miniszterelnök korábbi felszólítását Zelenszkijék felé.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán


 

Medici
•••
2026. március 01. 10:22 Szerkesztve
Megszámlálhatatlan "Magyarország végleg megelégelte", legalább ugyanennyi "követeljük, hogy azonnal nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket!", és ez egytől egyig falra hányt borsó. Mert az igaz, hogy úgy az ukrán, nemkülönben a krabót, méginkább az EU. bizottság és parlament aljasságai a bizonytalanokat is a Fidesz felé tereli, csak éppen az nem lesz mindegy, hogy ennek az aljas kompániának a mesterkedéseinek milyen káros következményei lesznek ránk nézve. A szellemi fogyatékkal élők figyelmét azért arra felhívnám, ha megtörténne az a katasztrófa, hogy a fahangú prédikátor alakíthat kormányt, a hajléktalan szállókon ebédre azért nem lesz bélszín a'la Stroganoff.
vitez-laszlo
2026. március 01. 10:12
Annak idején sajnos Magyarország elcseszte, hogy Rijekából építették ki az olajvezetéket. Nekünk is a Trieszti vezetékre kellett volna kötnünk, mint a csehek. De hát ki hitte akkor, hogy alakulnak a dolgok. Mindenesetre egy olasz osztrák vezeték garantáltabb lett volna.
fortissima
2026. március 01. 10:11
youtube.com/watch?v=Fbof6ocqIEY
timurida
2026. március 01. 09:53
Ajjaj... Micsoda sírás-rívás és fogaknak csikorgatása lesz, ha Orbán nem fog belebukni IV. Birodalom által gründolt olajvezeték leállításba és a Közel-keleti háborúba. Az amerikai haderő február közepén kezdte meg a felfejlődést, napra pontosan ekkor (02.15-02.16) látogatott Rubio Szlovákiába és Magyarországra (!!!!), 02.19--én pedig Washingtonban a Béketanács alakuló ülésén négyszemközti megbeszélés volt Trump elnök és Orbán között. Itt pedig örömködnek a tiszások, hogy most, most, most... most megfogjuk. Amellett, hogy ez a fenti események miatt kevéssé valószínű, (hetek voltak mindennemű előkészítésre), a fenti ujjongás 2 dolgot mindenképpen megmutat. 1. Magyarországon évszázadok óta jelen van egy morális csőcselék, aki olyan deficittel rendelkezik, ami lehetetlenné teszi számára a nemzetben gondolkozást. 2. Ez a csőcselék mindig külső (tragikus) események idején tudott csak hatalomba kerülni, azt is kizárólag KÜLSŐ SEGÍTSÉGGEL. Ezek voltak a patkánylázadások.
