Magyarország végleg megelégelte: Zelenszkijék beavatkozása a választásokba már súlyos energiabiztonsági fenyegetés

Kifejtette, kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: vagy szárazföldi úton csővezetéken keresztül, vagy hajóval a tengeren. Hangsúlyozta, hogy a frissen kiújult konfliktus miatt az eurázsiai térségben bizonytalanná vált a tengeri kőolajszállítás, ezért Magyarország energiabiztonsága érdekében szárazföldön, csővezetéken kell vásárolni a kőolajat.

„Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!”

– ismételte meg a miniszterelnök korábbi felszólítását Zelenszkijék felé.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán



