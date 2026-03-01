Trump elmagyarázta a lényeget: a támadás növeli a diplomáciai megoldás esélyét Iránnal

Az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított összehangolt lég- és rakétacsapások növelték a konfliktus diplomáciai rendezésének esélyét – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a CBS News tévécsatornának adott telefoninterjúban. Trump szerint a katonai akciók „közelebb hozhatják” Teheránt egy olyan megállapodáshoz, amely „helyes a régió és az Egyesült Államok számára”, mivel Irán „nagyon súlyos vereségeket szenved”. Az elnök azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most „jelentősen nagyobb”, mint egy nappal korábban.

Az elnök a CBS News washingtoni főelemzőjének, Robert Costának nyilatkozva nagy bizalmat fejezett ki az eddigi katonai műveletek sikerét illetően. Hozzátette: az iráni megtorló lépések mértéke eddig elmaradt attól, amit Washington és szövetségesei vártak, ugyanakkor a helyzet továbbra is gyorsan változik.