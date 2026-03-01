Ft
háború irán egyesült államok donald trump diplomácia

Trump elmagyarázta a lényeget: a támadás növeli a diplomáciai megoldás esélyét Iránnal

2026. március 01. 07:24

Az amerikai elnök tiszta vizet öntött a pohárba.

2026. március 01. 07:24
null

Az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított összehangolt lég- és rakétacsapások növelték a konfliktus diplomáciai rendezésének esélyét – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a CBS News tévécsatornának adott telefoninterjúban. Trump szerint a katonai akciók „közelebb hozhatják” Teheránt egy olyan megállapodáshoz, amely „helyes a régió és az Egyesült Államok számára”, mivel Irán „nagyon súlyos vereségeket szenved”. Az elnök azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most „jelentősen nagyobb”, mint egy nappal korábban.

Az elnök a CBS News washingtoni főelemzőjének, Robert Costának nyilatkozva nagy bizalmat fejezett ki az eddigi katonai műveletek sikerét illetően. Hozzátette: az iráni megtorló lépések mértéke eddig elmaradt attól, amit Washington és szövetségesei vártak, ugyanakkor a helyzet továbbra is gyorsan változik.

A CBS kérdésére, hogy Hamenei halála után ki irányítja Iránt, 

Trump úgy válaszolt: pontosan tudja, ki áll jelenleg az ország élén, de ezt nem kívánja nyilvánosságra hozni. 

Egyúttal azt mondta, „néhány jó jelölt” is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások.

A korábbi hetekben az iráni atomprogramról folytatott egyeztetések nem hoztak áttörést. Az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti és légi erőket vont össze a térségben,

 Trump pedig ultimátumot adott Teheránnak március elejéig.

Az elnök a kongresszusi kritikákra reagálva közölte: kész együttműködni a törvényhozással, ugyanakkor – megfogalmazása szerint – kész végrehajtói hatáskörét is alkalmazni az általa az Egyesült Államokra nézve fenyegetésnek tekintett lépések elhárítására.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Pool The New York Times/Kenny Holston

