Trump elmagyarázta a lényeget: a támadás növeli a diplomáciai megoldás esélyét Iránnal

Belső információk: így döntött Trump Irán bombázásáról
A tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet.
Az amerikai elnök tiszta vizet öntött a pohárba.
Az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított összehangolt lég- és rakétacsapások növelték a konfliktus diplomáciai rendezésének esélyét – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a CBS News tévécsatornának adott telefoninterjúban. Trump szerint a katonai akciók „közelebb hozhatják” Teheránt egy olyan megállapodáshoz, amely „helyes a régió és az Egyesült Államok számára”, mivel Irán „nagyon súlyos vereségeket szenved”. Az elnök azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most „jelentősen nagyobb”, mint egy nappal korábban.
Az elnök a CBS News washingtoni főelemzőjének, Robert Costának nyilatkozva nagy bizalmat fejezett ki az eddigi katonai műveletek sikerét illetően. Hozzátette: az iráni megtorló lépések mértéke eddig elmaradt attól, amit Washington és szövetségesei vártak, ugyanakkor a helyzet továbbra is gyorsan változik.
A CBS kérdésére, hogy Hamenei halála után ki irányítja Iránt,
Trump úgy válaszolt: pontosan tudja, ki áll jelenleg az ország élén, de ezt nem kívánja nyilvánosságra hozni.
Egyúttal azt mondta, „néhány jó jelölt” is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások.
A korábbi hetekben az iráni atomprogramról folytatott egyeztetések nem hoztak áttörést. Az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti és légi erőket vont össze a térségben,
Trump pedig ultimátumot adott Teheránnak március elejéig.
Az elnök a kongresszusi kritikákra reagálva közölte: kész együttműködni a törvényhozással, ugyanakkor – megfogalmazása szerint – kész végrehajtói hatáskörét is alkalmazni az általa az Egyesült Államokra nézve fenyegetésnek tekintett lépések elhárítására.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Pool The New York Times/Kenny Holston