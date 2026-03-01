„Ugyancsak Jeszenszky intézte el, hogy Szlovákia 1993. január 1-jei létrejöttekor semmilyen garanciát (vagy pláne egy addig nemlétező állam esetében felvethető etnikai alapú kiigazítást) nem kaptunk az ott élő magyarság számára; az elsők között, még a kikiáltást megelőzően ismertük el az új országot. Jeszenszky végtelenül káros ténykedését követően (ami elsősorban a kiaknázatlan, talán sosem visszatérő lehetőségek elmulasztásában öltött leginkább testet) szerencsére visszább vonult, az Orbán-kormányoknak köszönhetően néhány nagyköveti posztot azért még elfoglalt, újabban azonban ismét belekontárkodik diplomáciai kérdésekbe.

A kedves, joviális öregúr feltűnősködő badarságainak ugyan nincs különösebb jelentősége, de legutóbb megvadult elefántként tiport be a magyar érdekek óvatosan berendezett porcelánboltjába. A Magyar Hangnak azt nyilatkozta ugyanis: »Sokunk félelme, hogy a folyamatos hisztériakeltés mögött az a szándék bújhat meg, hogy valamiféle hamis zászlós akcióval azt állítsák teljesen alaptalanul, hogy Ukrajna fenyegeti és esetleg megtámadja Magyarországot.«