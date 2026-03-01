Ft
Jeszenszky Géza északi áramlat Barátság kőolajvezeték ukrajna

Az egykori külügyminiszter az ellenség oldalára állt

2026. március 01. 07:00

Szavai súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, súrolják a hazaárulás fogalmát.

2026. március 01. 07:00
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„Ugyancsak Jeszenszky intézte el, hogy Szlovákia 1993. január 1-jei létrejöttekor semmilyen garanciát (vagy pláne egy addig nemlétező állam esetében felvethető etnikai alapú kiigazítást) nem kaptunk az ott élő magyarság számára; az elsők között, még a kikiáltást megelőzően ismertük el az új országot. Jeszenszky végtelenül káros ténykedését követően (ami elsősorban a kiaknázatlan, talán sosem visszatérő lehetőségek elmulasztásában öltött leginkább testet) szerencsére visszább vonult, az Orbán-kormányoknak köszönhetően néhány nagyköveti posztot azért még elfoglalt, újabban azonban ismét belekontárkodik diplomáciai kérdésekbe.

A kedves, joviális öregúr feltűnősködő badarságainak ugyan nincs különösebb jelentősége, de legutóbb megvadult elefántként tiport be a magyar érdekek óvatosan berendezett porcelánboltjába. A Magyar Hangnak azt nyilatkozta ugyanis: »Sokunk félelme, hogy a folyamatos hisztériakeltés mögött az a szándék bújhat meg, hogy valamiféle hamis zászlós akcióval azt állítsák teljesen alaptalanul, hogy Ukrajna fenyegeti és esetleg megtámadja Magyarországot.«

Jeszenszky nem először áll Ukrajna mellé Magyarországgal szemben, de ezek a szavai súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, súrolják a hazaárulás fogalmát. Egyrészt feltételezi a magyar kormányról – és szavainak óhatatlanul súlyt és ellenségeinknek hivatkozási alapot ad, hogy mint egykori diplomata mondja –, hogy képes volna valamiféle önmerényletre. Másrészt, ha mégis ér minket egy ukrán szabotázs (az Északi Áramlat felrobbantása óta ez azért sokkal több vad fantáziálásnál), rá lehet kenni Orbánékra; lám-lám, ahogy Jeszenszky is megmondta, itt a hamis zászlós akció.

Képzeljük el, hogy ez az ember volt Magyarország külügyminisztere. Vajon hogyan képviselte a magyar érdekeket? És hogyan képviselnék azok a ma a Tiszát éltető ellenzékiek, akik egy ukrán-magyar konfliktusban nyíltan az ellenség oldalára álltak, mint Karácsony, Fekete-Győr vagy az ukrán hadsereget éltető Niedermüller?”

Nyitókép: MTI Fotó, Szigetváry Zsolt

 

