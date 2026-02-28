Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét

Hírek
Vélemények
Hetilap
irán magyarország veszély ukrajna orbán viktor

Sokk jöhet az olajpiacon: Magyarország kétszeres veszélyben van, miután Ukrajna elvette az orosz energiát

2026. február 28. 14:44

Erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen. Magyarországnak mindenképp le kell törnie az olajblokádot.

2026. február 28. 14:44
null

Fenekestül felforgathatja a nemzetközi olajpiacot az Irán elleni izraeli-amerikai támadás. Mint ismert: szombat hajnalban bombázni kezdték Iránt az amerikai és izraeli gépek, illetve rakéták, súlyos csapást mérve ezzel a rezsimre. Irán válaszul több közel-keleti országot is megtámadott: rakétákat lőttek az Egyesült Arab Emírségekre, Bahreinre, Jordániára, Kuvaitra, Irakra és Katarra is. Elsősorban ottani amerikai bázisokat és célpontokat lőttek. 

Aggasztó hírek

Amit Zelenszkij tett, azt az összes magyar ember ellen csinálta”

– erősítette meg a kormányfő az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, majd kijelentette: „Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni, ezt a csatát meg fogjuk nyerni! Hazánk leállította a dízelszállítást, blokkoljuk a háborús kölcsönt és a szankciós csomagot sem fogadjuk el. Semmilyen uniós döntést nem hagyunk jóvá Ukrajna támogatása érdekében!”

Aláhúzta:

Most kétszeres veszély az, hogy az ukránok úgy döntöttek, leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombat reggel Százhalombattán kezdett, mert a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítményeinek katonai védelmét. Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légicsapásokról szóló első elemzéseket.

A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost le lehet zárni – fogalmazott, hozzátéve: 

ez is azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés fenyeget. Erre egyébként Tóth Máté energiajogász is rámutatott a Mandinernek szombaton. 

„Az ukránok úgy döntöttek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról” – közölte a miniszterelnök, hozzátéve: a gázt már korábban elzárták, de azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek köszönhetően meg tudták oldani, déli irányból tudnak behozni gázt.

Sokk jöhet a piacon

A miniszterelnök aggasztó szavait a Bloomberg és az Euronews cikkei is alátámasztják, amelyek arról szólnak, hogy jelentős sokk jöhet az olajpiacon. A hormuzi szoroson naponta 20 millió hordónyi olaj halad át, ami a világ olajfogyasztásának 20 százaléka. Ha ez a mennyiség kiesne, az kilőné a világpiaci árat, amely az elmúlt hetekben már így is emelkedésben volt. A jelenlegi 70 dollár körüli ár is kifejezetten magasnak mondható, de elemzők szerint egy ilyen lépéssel akár a 100-110 dolláros szintre is ugorhat az olaj ára. Oda, ahol utoljára 2022-ben, Ukrajna megtámadásakor járt. 

Egy ilyen árrobbanással szinte lehetetlen lenne fenntartani a rezsicsökkentést, de a magyar benzinellátást is, hacsak Ukrajna nem indítja újra a időben a Barátság kőolajvezetéket. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

