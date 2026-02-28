Sokk jöhet az olajpiacon: Magyarország kétszeres veszélyben van, miután Ukrajna elvette az orosz energiát

A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombat reggel Százhalombattán kezdett, mert a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítményeinek katonai védelmét. Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légicsapásokról szóló első elemzéseket.

A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost le lehet zárni – fogalmazott, hozzátéve:

ez is azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés fenyeget. Erre egyébként Tóth Máté energiajogász is rámutatott a Mandinernek szombaton.