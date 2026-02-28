A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarország energiabiztonsága is veszélyben van a közel-keleti háború miatt

Irán pusztító ellentámadást indított, Dubaj és Bahrein is tűz alatt: robbanás előtt az egész Közel-Kelet
Folyamatosan érkeznek beszámolók a közösségi médiában arról, hogy Irán pusztító ellentámadást indított.
Az energiajogász szerint az a probléma, hogy hetek óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Ukrajnán keresztül.
Az iráni események kapcsán Tóth Máté energiajogász szerint nem pusztán közel-keleti fejleményről van szó, hanem olyan folyamatról, amely közvetlenül is érintheti Magyarországot.
A szakértő hangsúlyozta, hogy bár Irán exportja döntően kelet felé, elsősorban Távol-Kelet-Ázsiába áramlik, így „a világpiaci mennyiség szempontjából az összhatás kevésbé releváns”, a piac már reagált a feszültségre.
A valódi kockázat szerinte az eszkaláció:
„Amennyiben ez nem marad ilyen precíziós csapás, akkor újra előkerül a Hormuzi-szoros kérdése.”
A Hormuzi-szoros esetleges lezárása már nemcsak az olajpiacot, hanem a globális kereskedelmet is érintené. „Ha Irán lezárná a Hormuzi-szorost, akkor már nemcsak az olajról, hanem a világkereskedelemről is egészen másképpen beszélgetünk.”
Ebben az esetben „el tudunk képzelni egy 100 dolláros Brent-árat”, ami „már az egész világot jól megfogná”.
Tóth Máté szerint azonban a legfontosabb kérdés az, hogy mindez hogyan gyűrűzik be Magyarországra. „Sajnos a világpiac együtt mozog”, és ez most közvetlenebbül érinti az országot, mint korábban. „Most minket jelen állapot szerint megfosztottak az Ural típusú orosz olajtól, ami nagyjából 20 százalékkal olcsóbb, mint a Brent.” Hozzátette, hogy
„ez az orosz olaj nagyjából függetlenül is mozgott a világpiaci ártól”,
így korábban bizonyos mértékben tompította a nemzetközi áringadozások hatását.
A helyzet most más. „Magyarországot egy olyan pillanatban találják el ezek a nemzetközi események, hogy normál esetben lényegesen kisebb lenne a kockázat, hogy a hatások begyűrűznek a világpiaci áron keresztül, hiszen mi egy alternatív ellátási láncolaton voltunk az orosz olajjal.” A Barátság kőolajvezeték azonban jelenleg nem szállít Urals típusú olajat Magyarországra.
„Most már hetek óta nem jön a Barátság vezetéken az orosz Ural típusú olaj, ami olcsóbb is, a tranzitja is olcsóbb, és ez kell a magyarországi finomítóba.”
A szakértő szerint „jelenleg Magyarország körül van zárva, olajzárlat alatt van az orosz forrás tekintetében”. Ez azt jelenti, hogy az ország teljes mértékben ki van téve a világpiaci ármozgásoknak. „Innentől igen, azt kell mondani, hogy a világpiaci áremelkedés az iráni események és a potenciális eszkaláció eredményeképpen minket is erősen kitett állapotban talál.”
Korábban a költségszerkezet egyszerűbb volt. „Eddig jött az orosz Urala típusú olaj a Barátság vezetéken, ott gyakorlatilag az orosz árat és a Barátság vezeték tranzitdíját kellett megfizetni. Ez volt a teljes ár.” Most viszont „meg kell fizetni azt az arab vagy más típusú olajat, amit bárhonnan a világból megveszünk.
Ez rögtön kitesz bennünket a világpiaci árnak.”
Emellett „meg kell fizetni a tengeri szállítását”, majd „a horvát tranzitot is, ami összességében jóval drágább, mint a Barátság vezeték díja”.
Összegzésként Tóth Máté úgy fogalmazott: „Eleve sokkal több ponton sebezhető az alternatív olajbehozatalunk, és mindegyik ponton külön-külön is ki vagyunk téve a világpiaci változásoknak.” Hozzátette: „Sajnálatos módon igen, minket is érint az, ami Iránban történik. És sokkal jobban érint, mint érintett volna egy hónappal ezelőtt.”
