A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarország energiabiztonsága is veszélyben van a közel-keleti háború miatt

A helyzet most más. „Magyarországot egy olyan pillanatban találják el ezek a nemzetközi események, hogy normál esetben lényegesen kisebb lenne a kockázat, hogy a hatások begyűrűznek a világpiaci áron keresztül, hiszen mi egy alternatív ellátási láncolaton voltunk az orosz olajjal.” A Barátság kőolajvezeték azonban jelenleg nem szállít Urals típusú olajat Magyarországra.

„Most már hetek óta nem jön a Barátság vezetéken az orosz Ural típusú olaj, ami olcsóbb is, a tranzitja is olcsóbb, és ez kell a magyarországi finomítóba.”

A szakértő szerint „jelenleg Magyarország körül van zárva, olajzárlat alatt van az orosz forrás tekintetében”. Ez azt jelenti, hogy az ország teljes mértékben ki van téve a világpiaci ármozgásoknak. „Innentől igen, azt kell mondani, hogy a világpiaci áremelkedés az iráni események és a potenciális eszkaláció eredményeképpen minket is erősen kitett állapotban talál.”

Korábban a költségszerkezet egyszerűbb volt. „Eddig jött az orosz Urala típusú olaj a Barátság vezetéken, ott gyakorlatilag az orosz árat és a Barátság vezeték tranzitdíját kellett megfizetni. Ez volt a teljes ár.” Most viszont „meg kell fizetni azt az arab vagy más típusú olajat, amit bárhonnan a világból megveszünk.