Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
tóth máté ukrajnán keresztül magyarország

A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarország energiabiztonsága is veszélyben van a közel-keleti háború miatt

2026. február 28. 12:21

Az energiajogász szerint az a probléma, hogy hetek óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Ukrajnán keresztül.

2026. február 28. 12:21
null

Az iráni események kapcsán Tóth Máté energiajogász szerint nem pusztán közel-keleti fejleményről van szó, hanem olyan folyamatról, amely közvetlenül is érintheti Magyarországot. 

A szakértő hangsúlyozta, hogy bár Irán exportja döntően kelet felé, elsősorban Távol-Kelet-Ázsiába áramlik, így „a világpiaci mennyiség szempontjából az összhatás kevésbé releváns”, a piac már reagált a feszültségre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

A valódi kockázat szerinte az eszkaláció: 

„Amennyiben ez nem marad ilyen precíziós csapás, akkor újra előkerül a Hormuzi-szoros kérdése.”

 A Hormuzi-szoros esetleges lezárása már nemcsak az olajpiacot, hanem a globális kereskedelmet is érintené. „Ha Irán lezárná a Hormuzi-szorost, akkor már nemcsak az olajról, hanem a világkereskedelemről is egészen másképpen beszélgetünk.” 

Ebben az esetben „el tudunk képzelni egy 100 dolláros Brent-árat”, ami „már az egész világot jól megfogná”.

Tóth Máté szerint azonban a legfontosabb kérdés az, hogy mindez hogyan gyűrűzik be Magyarországra. „Sajnos a világpiac együtt mozog”, és ez most közvetlenebbül érinti az országot, mint korábban. „Most minket jelen állapot szerint megfosztottak az Ural típusú orosz olajtól, ami nagyjából 20 százalékkal olcsóbb, mint a Brent.” Hozzátette, hogy 

„ez az orosz olaj nagyjából függetlenül is mozgott a világpiaci ártól”,

így korábban bizonyos mértékben tompította a nemzetközi áringadozások hatását.

A helyzet most más. „Magyarországot egy olyan pillanatban találják el ezek a nemzetközi események, hogy normál esetben lényegesen kisebb lenne a kockázat, hogy a hatások begyűrűznek a világpiaci áron keresztül, hiszen mi egy alternatív ellátási láncolaton voltunk az orosz olajjal.” A Barátság kőolajvezeték azonban jelenleg nem szállít Urals típusú olajat Magyarországra.

 „Most már hetek óta nem jön a Barátság vezetéken az orosz Ural típusú olaj, ami olcsóbb is, a tranzitja is olcsóbb, és ez kell a magyarországi finomítóba.”

A szakértő szerint „jelenleg Magyarország körül van zárva, olajzárlat alatt van az orosz forrás tekintetében”. Ez azt jelenti, hogy az ország teljes mértékben ki van téve a világpiaci ármozgásoknak. „Innentől igen, azt kell mondani, hogy a világpiaci áremelkedés az iráni események és a potenciális eszkaláció eredményeképpen minket is erősen kitett állapotban talál.”

Korábban a költségszerkezet egyszerűbb volt. „Eddig jött az orosz Urala típusú olaj a Barátság vezetéken, ott gyakorlatilag az orosz árat és a Barátság vezeték tranzitdíját kellett megfizetni. Ez volt a teljes ár.” Most viszont „meg kell fizetni azt az arab vagy más típusú olajat, amit bárhonnan a világból megveszünk. 

Ez rögtön kitesz bennünket a világpiaci árnak.” 

Emellett „meg kell fizetni a tengeri szállítását”, majd „a horvát tranzitot is, ami összességében jóval drágább, mint a Barátság vezeték díja”.

Összegzésként Tóth Máté úgy fogalmazott: „Eleve sokkal több ponton sebezhető az alternatív olajbehozatalunk, és mindegyik ponton külön-külön is ki vagyunk téve a világpiaci változásoknak.” Hozzátette: „Sajnálatos módon igen, minket is érint az, ami Iránban történik. És sokkal jobban érint, mint érintett volna egy hónappal ezelőtt.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Hiromi Uechi /AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!