Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza európai unió

Ukrán stratégiai intézet: Egy Tisza-kormány új pályára állítaná Magyarországot a háború ügyében

2026. február 28. 13:25

Az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese szerint egy esetleges Tisza-kormány gyökeresen megváltoztatná Magyarország háborús álláspontját.

2026. február 28. 13:25
null

Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese egy elemzésében arról beszélt, hogy 

egy esetleges Tisza-kormány jelentős külpolitikai irányváltást hozna Magyarország számára.

 Értelmezése szerint Budapest a jelenlegi, a konfliktusból való kimaradást hangsúlyozó politikától eltérően szorosabban igazodna az Európai Unió háborúval kapcsolatos álláspontjához.

Potapenko megfogalmazása szerint a képlet egyszerű lenne: 

a Tisza teljesítené a brüsszeli elvárásokat, Brüsszel pedig az ukrán igények mentén alakítaná döntéseit. Ez a logika azt feltételezi, hogy Magyarország külpolitikai mozgástere közvetve Kijev stratégiai érdekeihez igazodna, ami aktívabb politikai és akár gyakorlati szerepvállalást is jelenthetne az ukrajnai konfliktus ügyében.

A kijelentés szuverenitási és biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy a jelenlegi magyar kormány következetesen a háborús érintettség elkerülését hangsúlyozza. Potapenko értékelése szerint azonban egy kormányváltás esetén Magyarország pozíciója érdemben átalakulhatna az európai biztonsági térben.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 23 komment

gullwing
2026. február 28. 14:42
Nem lesz másik kormány. Ti ukránok meg a választott patkányaitokkal ott fogtok megdögleni ukilandban.
Nagyhuba1
2026. február 28. 14:22
Álmodik a nyomor! Nincs Tisza kormány, és nem ii lesz.
CirmoS
2026. február 28. 14:21
Értjük, értjük! DE! NEM LESZ Tisza kormány! HA ennyit felfognátok nagypofájú KOLDUSOK! Emberek! Ezek a világ barmai egyébként kiválóan kampányolnak a Fidesznek! 😂😂😂😂😂
mandala-3
2026. február 28. 14:17
Új hír a Polticon : Orbán lemond a 90 milliárd szankcionálásáról ha az ukik beengedik a magyar-szlovák "vizsgáló bizottságot"! Igaz lehet????
