Ukrán stratégiai intézet: Egy Tisza-kormány új pályára állítaná Magyarországot a háború ügyében

Magyar Péter kém barátja kitálalt: természetes, hogy az ukrán hadsereget segíti
Botrányos kijelentések hangzottak el az interjúban.
Az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese szerint egy esetleges Tisza-kormány gyökeresen megváltoztatná Magyarország háborús álláspontját.
Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese egy elemzésében arról beszélt, hogy
egy esetleges Tisza-kormány jelentős külpolitikai irányváltást hozna Magyarország számára.
Értelmezése szerint Budapest a jelenlegi, a konfliktusból való kimaradást hangsúlyozó politikától eltérően szorosabban igazodna az Európai Unió háborúval kapcsolatos álláspontjához.
Ezt is ajánljuk a témában
Botrányos kijelentések hangzottak el az interjúban.
Potapenko megfogalmazása szerint a képlet egyszerű lenne:
a Tisza teljesítené a brüsszeli elvárásokat, Brüsszel pedig az ukrán igények mentén alakítaná döntéseit. Ez a logika azt feltételezi, hogy Magyarország külpolitikai mozgástere közvetve Kijev stratégiai érdekeihez igazodna, ami aktívabb politikai és akár gyakorlati szerepvállalást is jelenthetne az ukrajnai konfliktus ügyében.
A kijelentés szuverenitási és biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy a jelenlegi magyar kormány következetesen a háborús érintettség elkerülését hangsúlyozza. Potapenko értékelése szerint azonban egy kormányváltás esetén Magyarország pozíciója érdemben átalakulhatna az európai biztonsági térben.
Ezt is ajánljuk a témában
Szombat reggelre csapást mért Izrael Iránra, több célpontot is lebombáztak Teheránban és az ország több pontján. A támadásba az Egyesült Államok hadereje is bekapcsolódott. Cikkünk frissül!
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP