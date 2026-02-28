Ft
02. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
esztergom erdő péter kórház orbán viktor

Rendkívüli hír érkezett Erdő Péter állapotáról (VIDEÓ)

2026. február 28. 13:59

A fejleményeket maga Orbán Viktor közölte.

2026. február 28. 13:59
null

Ahogy korábban beszámoltunk róla, nemrég Erdő Péter kórházba került, ahol meg is műtötték, ezért nem tudta elmondani a február 22-re meghirdetett konferenciabeszédét a ferences templomban.

Orbán Viktor miniszterelnök a mai Esztergomban rendezett, háborúellenes gyűlésen bejelentette, hogy személyesen látogatta meg a bíborost a kórházban, és megerősítette, hogy jobban van.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

2026. február 28. 14:48
Felépülést, gyógyulást! Isten segítse, és az orvosai is.
..--..
2026. február 28. 14:32
-zsoltkom- Erdő Péter is Isten kezében van (a legbiztosabb hely és törődés)... nem kell aggódni. Az ima esetleg ronthat... még követelésnek-utasításnak veszi Isten.
CirmoS
2026. február 28. 14:16
Csicskamandi! Nézzétek már meg alaposan a cikk címét! Legalja bazdmeg!
Kanmacska
2026. február 28. 14:16
Mihamarabbi gyógulást kívánok a Bíboros Úrnak!
