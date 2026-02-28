Rendkívüli hír érkezett Erdő Péter állapotáról (VIDEÓ)

Újabb hírek érkeztek a kórházba került Erdő Péter bíboros állapotáról
„Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért” – mondta Erdő Péter titkára.
A fejleményeket maga Orbán Viktor közölte.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, nemrég Erdő Péter kórházba került, ahol meg is műtötték, ezért nem tudta elmondani a február 22-re meghirdetett konferenciabeszédét a ferences templomban.
Orbán Viktor miniszterelnök a mai Esztergomban rendezett, háborúellenes gyűlésen bejelentette, hogy személyesen látogatta meg a bíborost a kórházban, és megerősítette, hogy jobban van.
