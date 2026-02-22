Újabb hírek érkeztek a kórházba került Erdő Péter bíboros állapotáról

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
„Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért” – mondta Erdő Péter titkára.
Eredics Gergő, Erdő Péter bíboros titkára, szertartója olvasta fel vasárnap este az esztergomi érsek konferenciabeszédét a pesti ferenceseknél, a budapesti Alkantarai Szent Péter Templomban. A beszéd előtt a titkár a bíboros állapotáról is tájékoztatott.
Mint ismert, nemrég Erdő Péter kórházba került, ahol meg is műtötték, ezért nem tudta elmondani a február 22-re meghirdetett konferenciabeszédét a ferences templomban.
„Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják.
Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt”
– mondta Eredics Gergő.
Elárulta:
Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott.”
Mint mondta:
Mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajálja papi hivatásokért.”
Eredics Gergő hangsúlyozta: „Bíboros atya a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal. Betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki beteg testvéreinkkel. Most engem kért, hogy konferenciabeszédét a távollétében osszam meg a Testvérekkel, hogy ezáltal is együtt készüljünk Húsvét ünnepére.”
A bíboros üzenete a betegek világnapján
Erdő Péter nemrég, február 11-én, a betegek világnapján a következő üzenetet tette közzé: „A Betegek Világnapja alkalmából szolidáris szeretettel imádkozom kedves betegeinkért és mindazokért, akik orvosként, ápolóként, lelkipásztorként vagy kisegítőként, önkéntesként dolgoznak azért, hogy betegeink egészségi állapota javuljon és lelkiállapota különösen Isten felé forduljon. Nagy szeretettel mondok köszönetet azoknak is, akik betegeinket a szent kenet szentségére felkészítették. Lourdesi Szűz Mária könyörögj érettünk, ámen.”
A bíboros titkára elmondta: „A szemináriumban szokás, hogy minden végzős atya kap egy keresztet. Ezen a kereszten van egy kis plakett, ami az Esztergomi Bazilikát ábrázolja. Erre rá van írva, hogy »Oremus pro invicem, vagyis imádkozzunk egymásért.« Ez a kereszt emlékeztet minden atyát, hogy közös a szolgálatunk, ahol hordozzuk egymást, és a ránk bízott lelkeket is.
Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért közös Gazdánkhoz és Mesterünkhöz.”
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka