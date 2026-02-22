Újabb hírek érkeztek a kórházba került Erdő Péter bíboros állapotáról

Eredics Gergő, Erdő Péter bíboros titkára, szertartója olvasta fel vasárnap este az esztergomi érsek konferenciabeszédét a pesti ferenceseknél, a budapesti Alkantarai Szent Péter Templomban. A beszéd előtt a titkár a bíboros állapotáról is tájékoztatott.

Mint ismert, nemrég Erdő Péter kórházba került, ahol meg is műtötték, ezért nem tudta elmondani a február 22-re meghirdetett konferenciabeszédét a ferences templomban.