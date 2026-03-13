Nagy bejelentést tett a miniszter: két nagy létesítmény működik együtt a jövőben

Nagy bejelentést tett a miniszter: Ez nemzetmentés!
A miniszter új tudásközpont létrejöttét jelentette be.
Együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, amellyel az egész ország számára mintául szolgáló modell jöhet létre – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Kistarcsán csütörtökön.
Hankó Balázs a Flór Ferenc-kórházban tartott eseményen azt mondta, azzal a céllal köt együttműködést a Semmelweis Egyetem és az egészségügyi intézmény, hogy a Kistarcsán és térségében élők a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi és prevenciós szolgáltatáshoz jussanak hozzá.
Hozzátette, hogy a kórház a térség kiemelt egészségügyi ellátója, a Semmelweis Egyetem pedig Közép-Kelet-Európa legjobb egyeteme, Európa egyik vezető orvos- és egészségtudományi egyeteme.
Lényeges eleme az együttműködésnek, hogy az egészségprevenciós szemléletnek köszönhetően egészségfejlesztési iroda is létesül a Flór Ferenc-kórházban”
– tette hozzá a miniszter.
Hankó Balázs közölte: azzal, hogy a Semmelweis Egyetem tavaly szeptemberben a gödöllői szakrendelő fenntartója lett, új egészségügyi, prevenciós és betegellátási modell indult el. Ezt követte a veresegyházi együttműködési megállapodás – fűzte hozzá.
A miniszter beszélt arról, hogy a folyamat következő lépése a térség két meghatározó egyetemének, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek, valamint a Semmelweis Egyetemnek az együttműködése, amellyel a táplálkozás- és az egészségtudomány kapcsolódik egymáshoz, prevenciós szemlélettel.
Hozzátette, hogy a kormány fejleszteni kívánja a kistarcsai kórházat, amely az elmúlt évek során több mint 11 milliárd forint támogatáshoz jutott. A kormány azokat a fejlesztéseket szeretné folytatni, amelyeket „a blokkolt uniós forrásokból politikai háborúzás” miatt nem kapott meg a kistarcsai korház – fűzte hozzá Hankó Balázs.
A miniszter azt mondta, hogy mindennek része az a felújítási program, amely a kórház „általános állagának vonatkozásában” elindult, és amelynek része a röntgen-, CT- és mammográfiaieszköz-beszerzés.
