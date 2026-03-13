Nagy bejelentést tett a miniszter: két nagy létesítmény működik együtt a jövőben

Együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, amellyel az egész ország számára mintául szolgáló modell jöhet létre – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Kistarcsán csütörtökön.

Hankó Balázs a Flór Ferenc-kórházban tartott eseményen azt mondta, azzal a céllal köt együttműködést a Semmelweis Egyetem és az egészségügyi intézmény, hogy a Kistarcsán és térségében élők a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi és prevenciós szolgáltatáshoz jussanak hozzá.