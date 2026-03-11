Nagy bejelentést tett a miniszter: Ez nemzetmentés!

Felidézte, hogy tavaly ősszel informatika, rendszer-üzemeltetés, szoftverfejlesztés, ipar 4.0 területeken aranyérmet szereztek a kiváló szakképzésben rész vevő magyar fiatalok, és csak kicsit maradt le az ipari robotika, mechatronika az ezüst és a bronzéremmel.

És amikor veszélyek, háborúk, fenyegetettség, olajblokád korában élünk, akkor mi jövőt építünk,

biztonságot adtunk a családoknak, biztonságot akarunk adni a magyar nemzetnek, és mindemellett fejlesztünk” – jelentette ki a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, az elmúlt évek során két és félszeresére emelték az egyetemek finanszírozását, ahol ezermilliárd forint fejlesztés valósul vagy valósult meg. A szakképzés esetében 500 milliárd forint valósul vagy valósult meg. A szakképzési oktatóknál ötször emeltek bér, ezzel két és félszeresét érték el az öt évvel ezelőtti bérszintnek. Az innovációs forrásokat háromszorosára emelték az elmúlt évtized során, és elérték az 1100 milliárd forintot.

A kiváló szakképzést, a kiváló magyar egyetemeket és a kreatív magyar tudást, megújuló magyar gyártástechnológiát ötvözik a tudásközpontokba – tette hozzá Hankó Balázs.