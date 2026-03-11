Nagy bejelentést tett a miniszter: Ez nemzetmentés!

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A miniszter új tudásközpont létrejöttét jelentette be.
Az Országos, Nyílt Lefedettségű Informatika Ágazati Tudásközpontot a magyar tudás, kreativitás, hivatás, mesterség fejlesztésére hozzák létre – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden az tudásközpont létrehozásához kapcsolódó időkapszula elhelyezésén, Budapesten.
Kiemelte, az elmúlt évek során a magyar szakképzés Európa élére került, bronzérmes az európai szakképzési dobogón.
A magyar innovatív high-tech a magas hozzáadott értékű gyártástechnológiájával a világ ötödik helyén áll. A magyar egyetemek az elmúlt évek tudatos megújításának köszönhetően Európa és a világ élére törtek.
Elmondta, itt az ideje, hogy stabil épületet adjanak a magyar szakképzés, a magyar innováció és a magyar ipar együttműködésének, amivel Magyarország élre tör a magyar fiatalok érdekében.
Ismertette, hogy
öt ágazati tudásközpontot hoznak létre szerte Magyarországon.
Az öt szakképzési ágazati tudásközpont projekt 21,6 milliárd forint értékű, amelyből az informatikai ágazati tudásközpont kialakítása 4,27 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.
Az informatika mellett élelmiszeripari, elektronikai, járműipari, gépészeti tudásközpontokat hoznak létre.
Az informatika területén létrejövő tudásközpont a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC), valamint egyetemek és iparvállalatok együttműködésében valósul meg.
Felidézte, hogy tavaly ősszel informatika, rendszer-üzemeltetés, szoftverfejlesztés, ipar 4.0 területeken aranyérmet szereztek a kiváló szakképzésben rész vevő magyar fiatalok, és csak kicsit maradt le az ipari robotika, mechatronika az ezüst és a bronzéremmel.
És amikor veszélyek, háborúk, fenyegetettség, olajblokád korában élünk, akkor mi jövőt építünk,
biztonságot adtunk a családoknak, biztonságot akarunk adni a magyar nemzetnek, és mindemellett fejlesztünk” – jelentette ki a miniszter.
Hankó Balázs elmondta, az elmúlt évek során két és félszeresére emelték az egyetemek finanszírozását, ahol ezermilliárd forint fejlesztés valósul vagy valósult meg. A szakképzés esetében 500 milliárd forint valósul vagy valósult meg. A szakképzési oktatóknál ötször emeltek bér, ezzel két és félszeresét érték el az öt évvel ezelőtti bérszintnek. Az innovációs forrásokat háromszorosára emelték az elmúlt évtized során, és elérték az 1100 milliárd forintot.
A kiváló szakképzést, a kiváló magyar egyetemeket és a kreatív magyar tudást, megújuló magyar gyártástechnológiát ötvözik a tudásközpontokba – tette hozzá Hankó Balázs.
A cél 2030-ra a magyar szakképzés legyen Európa legjobbja, innovációban Magyarország a tíz legjobb innovatív európai ország egyike legyen,
a magyar egyetemek pedig törjenek Európa élére – mondta a miniszter.
Viszkok Mihály, a projektet megvalósító Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) kancellárja kiemelte, az informatikai ágazati tudásközponttal a jövő számára teremtenek helyet a tanulásra, az alkotásnak, az együttműködésnek. A fejlesztés 4,72 milliárd értékű beruházás, amely az Európai Unió támogatásában és a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg.
A projekt erősíti a szakképzés, az állami szektor, a felsőoktatás, a gazdaság szereplőinek együttműködését.
Az informatika ágazati tudásközpont megvalósítási időszaka 2025 április 1. és 2028. december 31. A fejlesztés Budapesten, a III. kerületi Királyok útja 261. szám alatt valósul meg, több mint 3 ezer négyzetméteren korszerűsítenek, alakítanak ki oktatási központot, kollégiumot és közösségi tereket. A tudásközpont csúcstechnológiával lesz felszerelve, hangsúlyt kap a gyakorlati képzés, az mesterséges intelligencia (IA) és a robotika területe – ismertette a kancellár.
(MTI)
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád