A Nobel-díjas tudós elárulta: generációk életét meghatározó feladat előtt áll Magyarország

A KIM vezetője elmondta, hogy a doktori képzéseket összekapcsolták a kutatásokkal, és azt mondták, hogy a kutatási, kiválósági programokon keresztül egy-egy kutatási programhoz kapcsolódóan fiatal kutatókat, doktoranduszokat alkalmazzanak. Hozzátette, „ezzel elindult az az átalakítás, a kooperatív doktori képzés mellett, ami a szemináriumi típusú doktori képzések helyett, egy kutató és kutatás vezérelt doktori képzés irányába megy.

Nem krediteket kell gyűjteni a doktori képzés során, hanem kutatásban, aktív kutatásban kell részt venni”

– fűzte hozzá a miniszter.

Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az aláírás előtti köszöntőjében azt hangoztatta, hogy „egy ország versenyképességét a tudás határozza meg, Magyarország esetében ez különösen igaz.”

Krausz Ferenc arról beszélt, a csúcskutatás nem öncélú tevékenység, hanem belőle születnek a felfedezések és technológiai áttörések, amelyek új vállalkozásokhoz, iparágakhoz vezetnek, új értékteremtést alapoznak meg. Hozzátette, egy természeti kincsekben nem bővelkedő ország számára ez az egyetlen esély a jólétben való fennmaradásra és a jövő generációk boldogulásának biztosítására a maga hozzáadott értékű munkájával és nem pedig olcsó munkaerővel támogatva a külföldi technológiákon alapuló termékek előállítását és ezen keresztül külföldi cégek gyarapodását hozva. Egyetemeink és kutatóintézeteink szilárd alapot jelentenek, ahhoz, hogy Magyarország az előbbi utat válassza – fűzte hozzá a Nobel-díjas tudós.