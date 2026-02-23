Ukrajna újabb csapását nemcsak a kutakon, a boltokban is érezzük majd

A magyar kormány az elmúlt napokban többször is egyértelművé tette, amíg Ukrajna így viszonyul hazánkhoz, addig Magyarországtól se várjanak barátságos lépéseket, sőt, semmilyen Kijevnek kedvező európai döntést nem támogat Budapest. Hasonlóképpen vélekedik egyébként Szlovákia is. A dízelszállításokat már múlt héten leállította mindkét ország, ám igazán az fájhatna Ukrajnának, ha az áramot is lekapcsolnánk.

Az Oeconomus elemzője kérdésünkre elmondta: 2026 januárban Ukrajna rekord mennyiségű villamos energiát importált, összesen 894 000 megawattórányit (MWh), ami a háború kezdete óta a legmagasabb havi importmennyiség volt. Ennek az összértéknek Magyarország adta a 45 százalékát, de általánosságban is 40-45 százalék közötti az a villamosenergia mennyiség, amit Magyarországról importál Ukrajna.

Mindez jól szemlélteti, hogy mekkora energia veszteséget jelentene, ha Magyarország leállítaná a szállításokat.

„A múlt hét során ugyan volt szó arról a magyar kormányban, hogy leállíthatják az Ukrajna felé áramló villamos energia exportot, viszont tekintettel a kárpátaljai magyarságra, valamint a Kárpátalján a háború óta kialakult helyzetre, a magyar kormány egyelőre ezt a lépést nem teszi meg. 2010 óta a kormány felelősséget vállal a külhoni magyarokért, ez a felelősség pedig abban is megmutatkozik, hogy a háború során a békét szorgalmazzák a kárpátaljai magyarok érdekeiben is. Ha valamiért mégis úgy döntene Magyarország a későbbiekben, hogy leállítja a villamosenergia szállítást Ukrajnába, akkor jelentősen növekedhet az országban a rendszerterhelés, gyakoriabbak lennének az egyébként is sűrű áramszüneteket, a csúcsterhelési időszakban pedig érzékenyebb lenne a rendszer” – összegezte.

Az ukrán iparban az energiaigényes ágazatok csak korlátozottabban tudnának működni, ezáltal pedig csökkenne az exportorientált ágazatok teljesítménye, ami összességében negatívan hatna az ukrán nemzetgazdaságra és külkereskedelemre is. Más országokból importálhat Ukrajna természetesen villamos energiát, viszont ennek a határkapacitása korlátozottabb, az ára magasabb lenne, valamint megnövekedne az állami energiatámogatás terhe is.