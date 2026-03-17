oscar frankenstein oscar - díj film

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos nemzetközi produkció részesei lehettünk” – magyarok is hozzájárultak az egyik fontos Oscar-díjhoz

2026. március 17. 22:43

Oscar-díjas filmben szerepelnek a patinás magyar márka termékei.

„Oscar-díjas filmben szerepelnek a KARMA kesztyűk” – olvasható a kesztyűgyártő márka hivatalos közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a Netflixen bemutatott Frankenstein című film hétfőn este elnyerte a legjobb jelmeztervezés Oscar-díját. A díjat Kate Hawley jelmeztervező és csapata vehette át, a filmben látható kesztyűket pedig a KARMA készítette. 

„Minden darab Pécsen, kézzel készült, a több mint százéves kesztyűkészítő hagyományokra építve. Számunkra hatalmas megtiszteltetés és mérföldkő, hogy egy ilyen rangos nemzetközi produkció jelmezeinek részei lehettünk. Gratulálunk Kate Hawley-nak és a teljes jelmeztervező csapatnak az Oscar-díjhoz!” – olvasható a bejegyzésben.

